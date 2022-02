France: les médecins algériens prennent-t-ils la place des Français ?

Récemment, plusieurs polémique tournent autour des étrangers en France, particulièrement les Maghrébins. On constate l’émergence de questions qu’on ne se posait pas auparavant, ont-ils leur place ici ? faut-il diminuer ou carrément arrêter l’immigration ? plusieurs questionnement pour une seule réalité, l’Hexagone ne peut se passer des immigrants.

Le podium des polémique a été occupé par l’exode des médecins. Tout le monde en parle, les statistiques ont fait couler beaucoup d’encre et ont fait l’objet de multiples débats politiques. En effet, cela partait d’une interrogation et sa réponse, lorsque le candidat à la présidentielle française Eric Zemmour s’est prononcé sur le sujet des médecins étrangers. Sur BFM TV dans l’émission La France dans les yeux, avec 1200 médecins algériens acceptés sur un total de 2000 places disponibles, le polémiste s’est montré clairement défavorable.

Contre les médecins étranger pour le bien des Français ?

Avec 15 000 médecins algériens déjà installés en France et les nouveaux qui arrivent en masse, le journaliste politique s’est interrogé sur la place que l’on laisse pour les médecins français, » Je veux y mettre fin » avait-il déclaré. Néanmoins, Zemmour ne s’est jamais montré contre l’accueil de l’élite et des intellectuels étrangers, s’il s’y oppose cette fois-ci, c’est plutôt pour souligner les réformes que nécessite le secteur médical en France.

Zemmour développe en expliquant « depuis 30 ans, on a empêché les jeunes français de faire médecine pour un quart de point, pour un demi point. Tout ça pour aller chercher ensuite des médecins algériens, tunisiens ou marocains qu’on enlève à leurs pays, et en plus, on les paye moins. C’est un double scandale« .

Les médecins algériens « volent » la place des français ?

Le Parisien a abordé ce sujet avec les témoignages et les opinions des médecins français, à l’instar de Patrick Pelloux, un praticien hospitalier qui explique qu’un grand problème de démographie médicale persiste en France, en plus d’une concurrence entre le secteur privé et le public.

D’autres partagent son avis comme Jérôme Marty, médecin et président de l’Union française pour une médecine libre qui a fait savoir que les étrangers n’occupent que 30% des emplois, et qu’ils ne prennent en aucun cas les places des français, notamment à cause d’un quota limité de 8% pour les étrangers. Il déclare dans le même contexte que l’Hexagone ne peut se passer des médecins étrangers, cela engendrera la fermeture des hôpitaux.