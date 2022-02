France : les dessous du transfert de Belaili vers Brest

Le transfert de Youcef Belaili en France afin de joindre le Stade Brestois a suscité un grand bruit médiatique, national mais aussi international, notamment que l’ancien joueur du Qatar SC a résilié son contrat avec le club qatari il y a presque deux mois de cela.

En effet, l’international algérien aurait reçu plusieurs offres venant de nombreux clubs français (Olympique de Marseille, Montpellier, etc), espagnols, belges, égyptiens, émiratis, mais aussi qataris. Cependant, aucune n’a abouti à un accord officiel.

La star de l’Algérie a finalement choisi le Stade Brestois pour commencer une nouvelle aventure en France. Mais selon Foot Mercato, Youcef Belaili n’était pas vraiment la piste numéro un du club breton et un autre joueur était principalement sur le viseur.

Belaili à Brest : l’Algérien au second plan ?

La source a fait savoir que « dans les dernières heures du mercato, le Stade Brestois a perdu Romain Faivre, vendu 18 M€ à l’OL, mais a récupéré Youcef Belaïli, arrivé libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le Qatar SC ».

Ce dernier a pallié donc le départ de l’international français. Néanmoins, c’est bel et bien l’ailier rémois Alexis Flips qui était à la base dans les plans dudit club, mais Reims n’était pas prêt pour vendre son talentueux joueur. Sur ce, Brest n’a trouvé autre que de procéder au recrutement de Belaili, une décision que le club français ne devrait pas regretter.

« On connaissait Youcef avec tout ce qu’il a montré avec son équipe nationale. Il faisait partie des priorités pour ce poste. On a su rester très discret, son nom n’est pas sorti, on a pu travailler en toute discrétion, » a révélé le directeur Grégory Lorenzi lors de la présentation de Belaili.

Les Algériens explosent les compteurs des réseaux sociaux

Évoquant le sujet de la grande affluence des Algériens sur les réseaux sociaux après les rumeurs du recrutement de l’Oranais, Florent Corre, le responsable de la communication à Ouest France a dévoilé : « Au fur et à mesure que la rumeur enflait, on gagnait des abonnés sur nos différents comptes. On ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, jusqu’au moment où on a découvert que Youcef Belaïli avait 3 millions d’abonnés sur Instagram… soit plus que l’Olympique de Marseille (2,1 millions) ! »

« Sur Facebook, on est passé de 144 000 abonnés à 512 000. Sur Twitter, de 91 000 à 98 000. Sur Instagram, de 79 000 à 211 000. Et sur TikTok, de 126 000 à 176 000 ! » a-t-il ajouté.