France : les conditions d’entrée maintenues pour les Algériens

Les différents pays du monde ouvrent leurs frontières et allègent leurs conditions d’accès mises en place initialement pour maintenir une certaine sécurité quant à la propagation de la pandémie de la COVID-19.

La France dispose de listes, catégorisées par couleurs afin de classer les pays selon les risques liés aux virus et donc imposer certaines conditions d’accès. Elles sont revues au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie et partagées au public. L’Algérie figure toujours dans la liste orange dans la dernière mise à jour diffusée, et ce malgré le nombre de cas très bas qu’enregistre le pays ( moins de 20 nouveaux cas de contamination par jour ) tandis que les pays voisins comme la Tunisie ou le Maroc n’y sont plus.

En effet, publiée dans le Journal officiel français ce jeudi 31 mars 2022, la nouvelle liste comporte certaines modifications : six nouveaux pays ont été déplacés vers la liste verte dont la Tunisie et le Maroc. Les voyageurs en provenance de l’Algérie doivent donc répondre à certaines mesures imposées aux pays figurant sur cette liste, et les personnes n’ayant pas de schéma vaccinal approuvé par la France doivent encore présenter un motif impérieux.

Les algériens se questionnent quant à cette décision, surtout compte tenu de la situation sanitaire en Algérie qui se présente sous un jour meilleur, et se voient encore une fois dans l’obligation de répondre à des demandes qui ne font que compliquer le processus.

Une baisse des contaminations significative en Algérie

L’Algérie a été frappé par la pandémie de la COVID-19 comme l’ensemble de la planète, mais la situation semble s’améliorer. En effet, le ministère de la santé communique quotidiennement un bilan recensant le nombre de cas contaminés et l’avancée de la situation. Hier, le 1er avril 2022 l’Algérie a officiellement enregistré 8 nouvelles contaminations en 24 heures, 6 patients en soins intensifs, 8 nouvelles guérisons et aucun décès.

Le pays compte donc 265 679 contaminations, 178 296 guérisons et 6874 décès enregistrés depuis le début de la pandémie du Coronavirus à travers toute l’Algérie.