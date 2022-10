France : les Algériens pris pour cible sur Twitter par un préfet

Les réseaux sociaux sont devenus une réelle tribune accessible à tous. Tout le monde peut s’exprimer et ça laisse souvent place à des débordements en tout genre.

C’est le cas du préfet de l’Hérault qui s’est directement attaqué aux Algériens, les rendant responsable de la criminalité en France.

Dans un tweet partagé sur son profil personnel jeudi 29 septembre, les mots qu’il écrit sont forts et s’attaquent à la communauté maghrébines notamment les Algériens et les Marocains.

Il avance dans celui-ci le lien direct entre l’insécurité et les SDF de nationalité algérienne et le nombre de vols sur le territoire Français. Il continue par rappelé et nombre de garde à vue depuis aout puis affirme : « Algériens et Marocains en majorité responsables de nombreux vols et violence avec armes ». Hérault s’exprime donc clairement et clôture son message avec un avis assez tranché demandant précisant que les Algériens ne sont plus les bienvenus .

Le préfet supprime son tweet, mais c’est trop tard

Le préfet s’est empressé de « corriger » sont erreur. Il a donc supprime son tweet juste après la publication mais rien ne se perds sur Internet.

C’était déjà trop tard, sa communauté, mais aussi le reste des personnes inscrites sur le réseau social avaient déjà vu le post.

Les réactions n’ont pas tardé à se faire voir et les Algériens n’étaient pas contents, au vu des propos stigmatisants du préfet. L’avocate de la Ligue des Droits de l’Homme de Montpellier Sophie Mazas est intervenue afin d’apporter un avis objectif quant à la situation.

Questionnée par France 3, elle met en doute la « neutralité » du préfet. Elle revient aussi sur le fait que ce soit des SDF, voire des réfugiés et que les propos déshumanisent ces individus.

Dans ce cadre elle affirme donc : «ce qui est choquant, c’est qu’il arrive à déshumaniser, en si peu de mots, des réfugiés et des personnes sans domicile fixe ».