France : l’entraineur de l’OGC Nice, Digard, élogieux envers Bouanani

L’entraineur de l’OGC Nice, Didier Digard, encense le néo-international algérien Badredine Bouanani. Pour lui, c’est un joueur important de l’avenir.

Malgré son jeune âge (18 ans), Badredine Bouanani s’impose comme un élément important au sein de la formation de l’OGC Nice. Son niveau connait une marge de progression et demeure une carte offensive gagnante de son équipe.

Attaquant ailier de métier et doté d’un très bon pied gauche, sa technique dévastatrice et sa grande facilité à éliminer les défenseurs lui ont permis de délivrer 3 passes décisives en un temps de jeu restreint (582 minutes depuis le début de la saison).

L’entraineur niçois, Didier Digard, encense le néo-international algérien. « Il a été très intéressant, il a une faculté à éliminer dans le un contre un, il est très à l’écoute, c’est quelque chose de très positif. Après, mon rôle… Le lancer, c’est une chose, ne pas le surexposer, c’en est une autre ». A-t-il déclaré au micro d’Amazon Prime Vidéo.

A LIRE AUSSI : OGC Nice : le monstrueux travail de Bouanani fait le buzz

« Il fait partie des joueurs très importants de l’avenir »

Il faut dire que Badredine Bouanani fait partie des révélations de la Ligue 1 Uber Eats. Un talentueux gaucher que les observateurs lui prédisent un avenir prometteur.

« Pour moi, Bouanani fera partie des joueurs très importants de l’avenir. On le sait, c’est le jeu, vous (les médias, ndlr) êtes très emballés et s’il passe à travers il va se faire taper. Je ne veux surtout pas que ça puisse arriver à un jeune joueur donc je le prépare mentalement à ce qu’il puisse y avoir des moments délicats, et faire en sorte que ça n’arrive pas ». Ajoute le coach niçois.

Apparemment, la fédération algérienne de football a réalisé un grand coup en convaincant le joueur d’opter pour les Verts. Il est capable de devenir le digne successeur de Riyad Mahrez vu l’énorme potentiel dont il jouit.

A LIRE AUSSI : Equipe d’Algérie : « Mon coeur battait toujours pour mon pays d’origine », Bouanani