France : l’écrivain Abdelkrim Saïfi lauréat du Grand prix Lions de littérature 2024

Le Lions Club de France a décerné le grand Prix national Lions de littérature 2024 à l’écrivain, d’origine algérienne, Abdelkrim Saïfi, pour son roman “Si j’avais un franc“, publié aux éditions Anne Carrière. Une œuvre littéraire qui s’inspire de la vie de ses parents venus d’Algérie.

Ce prix récompense, chaque année, une œuvre littéraire et s’adresse aux écrivains non Lions, auteurs d’un premier et d’un deuxième roman et n’ayant pas déjà été primé en France. Le Lions Club International représente un club investi dans l’humanitaire et la défense de la culture et des talents et la lutte contre l’illettrisme.

Lors de la cérémonie de remise des prix, organisée en date du 25 mai 2024, lors de la convention nationale des Lions Club de France, à Orléans, Abdelkrim Saïfi a remporté le Grand prix Lions de littérature 2024, pour récompenser son livre “Si j’avais un franc“.

Ce dernier est un hommage aux parents de l’écrivain, immigrés arrivés de l’oasis de Biskra en Algérie, condamnés à l’héroïsme pour favoriser l’intégration et la réussite de leurs enfants. ” Si j’avais un Franc” raconte l’histoire intime et familiale de Korichi et Yamina qui ont quitté l’Algérie en 1948, pour s’installer à Hautmont.

Abdelkrim Saifi, lauréat du grand prix national Lions de littérature 2024: Le Lions Clubs de France a remis le grand prix national de littérature 2024 à Abdelkrim Saifi pour Si j'avais un Franc publié chez Anne Carrière. https://t.co/HMLqNUv0OO @livreshebdo pic.twitter.com/3uVbRZjrTf — IziBook (@IziBook) May 29, 2024

Malgré la douleur de l’exil, le père de famille accumule les jours de travail pour couvrir les dettes d’une famille de dix enfants, et espérer donner à ces derniers une meilleure vie. Mêlant intime et politique, “Si j’avais un Franc” appelle à réfléchir sur des questions d’identité et d’immigration. Cette autofiction familiale, écrite par la plume d’Abdelkrim Saïfi, donne la voix aux femmes et aux hommes de l’immigration algérienne qui ont subi le mépris et l’exploitation, dès leur arrivée en France.

Originaire d’Algérie, Abdelkrim Saïfi a grandi à Hautmont, dans le nord de la France. Il a été journaliste chez La Voix du Nord et pour Nouvel Obs, avant de commencer à enseigner à l’université de Lille. Il fut président d’une fondation de recherche.

