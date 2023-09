France : le splendide but d’Atal face à Strasbourg (vidéo)

Youcef Atal monte en puissance. Ayant brillé face à l’Olympique Lyonnais, il s’est distingué par un splendide but cet après-midi face au RC Strasbourg. L’arrière latéral des Verts est plus que jamais déterminé à retrouver son meilleur niveau.

Reconduit parmi le onze de départ face au RC Strasbourg, Youcef Atal a fourni une bonne performance. Mieux, il s’est distingué par un splendide but.

On jouait les derniers instants de la première mi-temps, le joueur a réussi à ouvrir le score. Ayant reçu une longue passe du côté gauche, il a fait un joli contrôle de la poitrine, puis éliminé un défenseur adverse d’un crochet, avant de mettre le cuire au fond des filets d’une puissante frappe du pied gauche.

Un superbe but qui a, d’ailleurs, enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Le natif de Boghni a même reçu les éloges de son club, qui a publié sur son compte officiel facebook les images du but et écrire dessus : « Magicien ».

Auteur d’une belle prestation lors du précédent match face à l’Olympique Lyonnais, l’arrière latéral des Verts vient de gagner d’autres points. Il affiche d’ores et déjà sa grande ambition de retrouver son meilleur niveau et prouver qu’il est encore loin d’être fini. Espérons qu’il soit épargné par la malédiction des blessures.