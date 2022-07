La diaspora algérienne et les musulmans de France ont célébré, hier, le premier jour de la nouvelle année hégirienne. À cette occasion et comme chaque année, tous les musulmans sont dans l’obligation d’acquitter un montant précis, et ce, dans le cadre des règles de la solidarité religieuse et musulmane.

Ce montant correspond à la Zakat Al-Mal. Cette dernière représente une aumône obligatoire à verser par chaque musulman croyant, annuellement. Ainsi, ce dernier est tenu d’acquitter 2.5% de la valeur de ses biens, si ces derniers, pendant une année lunaire, atteignent la valeur du Nissâb.

Cela fut l’objet du dernier communiqué de la grande mosquée de Paris. En effet, celle-ci a fixé la valeur du Nissâb (le seuil) correspondant à la Zakat Al-Mal, pour l’année hégélienne 1444.

France : le seuil de la Zakat Al-Mal fixé pour l’année 2022

Figurant parmi les cinq pilier de l’Islam, verser la Zakat Al-Mal est obligatoire pour chaque musulman ayant épargné, pendant la précédente année, une somme dépassant le Nissâb. Ainsi, après évaluation du cours de l’euro, la grande mosquée de Paris a déterminé ce seuil.

En effet, pour la nouvelle année 1444 /H, qui a débuté hier le 1er Mouharram, le Nissâb de la Zakat Al-Mal est fixé à hauteur de 4496 euros. Rappelons le, la Zakat Al-mal n’a pas de délai pour la verser, le seul déterminant est le Nissâb. En d’autres termes, si la valeur de l’épargne correspond ou supérieur à ce seuil, le musulman doit verser 2.5% de ce dernier. Dans le cas contraire, aucune Zakat n’est obligatoire.

Comment verser la Zakat Al-Mal en France ?

Par ailleurs, pour acquitter la Zakat Al-Mal pour l’année 1444 /H. La Grande Mosquée de Paris a mis à disposition des musulmans de France plusieurs moyens. Ainsi, ces derniers peuvent verser la somme déterminée en déposant leurs chèques ou espèces, à l’adresse suivante : Grande Mosquée de Paris, Place des puits de l’Ermite 75005.

Les musulmans de France peuvent également faire appel à un virement bancaire. Notamment via le compte suivant : Société des Habous et lieux Saints de l’Islam – SHLSI Mosquée Paris. RIB : 30004 02587 00010249187 33 BNP Paribas AV KLEBER. IBAN : FR76 3000 4025 8700 0102 4918 733 BIC BNPAFRPPPAK.

Ou bien en ligne, par le biais de la plateforme HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/la-grande-mosquee-de-paris/formulaires/4.