France : le SCO Angers licencie Ilyes Chetti

Ilyes Chetti n’est plus joueur du SCO Angers à partir d’aujourd’hui le 30 juin 2023. La direction du club a décidé de licencier l’international algérien après environ deux mois de sa mise à pied consécutive à une condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour agression sexuelle.

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Ilyes Chetti ne poursuivra pas l’aventure avec le SCO Angers. En effet, la direction du club a annoncé ce mercredi 30 mai son licenciement. «Compte tenu des faits reprochés et reconnus par ce dernier». Lit-on dans un communiqué officiel du club angevin.

Ce licenciement intervient envrion deux mois après sa mise à pied, qui avait débuté le 6 avril dernier, le jour de sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur une femme lors d’une soirée dans une boîte de nuit angevine, le 4 décembre dernier. Des faits que le joueur avait reconnus.

Pis encore, le SCO Angers et Chetti ont été sanctionnés par la FIFA le mois écoulée à quatre mois de suspension, 970 000 euros d’amende et une interdiction de recruter pour les deux prochains mercatos. L’instance accuse Chetti d’avoir rompu, l’été dernier, son contrat avec son ancien club de l’Espérance Tunis sans juste cause et le Sco de l’avoir incité à le faire. Le club angevin a fait appel au TAS de Lausanne pour savoir si elle peut être suspendue, pour pouvoir recruter cet été.

Où va rebondir Chetti ?

Arrivé en été 2022 en provenance de l’ES Tunis, Ilyes Chetti a fait un passage raté au SCO Angers. En effet, il compte un temps de jeu très maigre avec 205 minutes, dont 2 titularisations.

Licencié par le SCO Angers, le natif d’Annaba est maitre de son destin. Il va étudier les différentes offres qu’il a reçues, avant de trancher sur sa future destination. Apparemment, le latéral gauche international (3 sélections) devrait rejoindre un club des pays du Golfe pour rebondir.