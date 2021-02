France : le récit glaçant d’une agression raciste à Besançon

Khaled Cid est un entrepreneur Français d’origine Maghrébine. Il a été la victime d’une violente agression raciste, lundi dernier, à Besançon, en France. Le citoyen français d’origine maghrébine raconte les détails glaçants de son agression.

Khaled Cid était en train de rentrer chez lui tranquillement, avant de voir venir de loin son agresseur. Un jeune homme de grand gabarit, portant des tatouages qui faisaient l’éloge d’une idéologie fasciste. Khaled Cid, qui était encore sous le choc, s’est confié au journal Français L’Est Républicain : « Il répétait “Je vais te buter, sale Arabe” en me frappant au sol ».

Une agression raciste

L’agression a eu lieu au niveau du parking Marulaz de Besançon. Khaled, un entrepreneur connu et respecté, venait de revenir d’un RDV aux environs de 21 h, c’est quand il allait réserver sa place pour le lendemain, qu’il aurait vu débouler vers lui « un grand gars d’au moins deux mètres », « une vraie armoire à glace », a-t-il déclaré.

La première chose que l’agresseur aurait demandé à Khaled c’est s’il était de la police. Khaled a répondu que non, et il aurait ouvert son manteau pour lui montrer qu’il ne portait pas d’uniforme. L’agresseur n’aurait pas apprécié la vue d’un maghrébin costumé, et il aurait déclaré : « Tiens un arabe en costard, je vais me le faire ».

L’agresseur a craché d’abord sur sa victime. Khaled s’enfuit, mais le géant le rattrape, lui met un coup de poing en plein figure. Un coup qui le met par terre. L’agresseur était loin de s’arrêter là, il a rué le pauvre homme impuissant de plusieurs coups de pieds.

Khaled aurait essayé de se défendre comme il pouvait face à cet énergumène. Il aurait pu attraper son agresseur par la barbe. Ce dernier en colère lui aurait lancé, « Avec la haine aux yeux » selon Khaled, « Je vais te buter, sale arabe« . Khaled déclare qu’il n’a jamais eu peur de toute sa vie.

Sauvé par la police !

Khaled Cid, lauréat d’un concours baptisé « Talents des Cités » déclare que l’agression qui a duré en tout trois minutes, lui a parue éternelle. Le jeune français d’origine maghrébine a cru qu’il allait mourir, que son agresseur allait surement le tuer, avant qu’il n’entende les sirènes des voitures de la police.

La victime doit son salut aux caméras de surveillance qui ont pu alerter les forces de l’ordre de l’agression. Selon khaled, les policiers se sont mis à six pour maitriser son agresseur. « Ils ont eu beaucoup de mal vu sa taille », confie la victime.

L’agresseur était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. Il présentait un taux d’alcoolémie proche de 2 g/l de sang. Selon le procureur de la république, le caractère raciste de cette agression aurait été retenu par la procédure. L’accusé est connu pour être proche des milieux radicaux d’extrême droite de la région.

L’agresseur est un jeune homme de 24 ans. Avec son crane rasé et sa barbe brune, ajoutés à sa grande taille et à ses tatouages faisant référence à une milice mussolinienne sur le cou, il aurait fait subir à Khaled la pire nuit de sa vie.

L’accusé a écopé de 24 mois de prison, dont 6 mois avec sursis. Il est également obligé d’indemniser sa victime, et interdit de porter une arme.