France : le rappeur d’origine algérienne Naps, auteur du tube “La Kiffance”, mis en examen

Le rappeur marseillais d’origine algérienne et auteur du tube à succès “La Kiffance”, Naps, a été mis en examen pour une nouvelle affaire de viol dans le Var, en France. L’artiste est déjà soupçonné de faits similaires qui seraient produits en octobre 2021.

En effet, le 24 juillet dernier, un juge d’instruction a ordonné que Naps soit jugé pour viol devant la cour criminelle départementale de Paris. Une décision qui fait suite aux accusations d’une jeune femme contre le rappeur, de son vrai nom, Nabil Boukhobza.

Dans ce dossier, l’homme de 32 ans a contesté intégralement et “avec la plus grande fermeté” les accusations portées à son encontre dans cette affaire.

À LIRE AUSSI >> Nouvelle École : le rappeur d’origine algérienne Youssef Swatt’s remporte la 3e saison sur Netflix

Naps mis en examen pour une nouvelle affaire de viol dans le Var

Interpellé, vendredi, dans un hôtel de la station balnéaire de Saint-Cyr-sur-Mer, Naps, a été placé sous contrôle judiciaire, suite à une nouvelle affaire de viol et d’agression sexuelle. En effet, trois femmes majeures ont porté plainte contre le rappeur.

Vendredi soir, alors que le rappeur devait se produire en live dans les arènes de Fréjus, les organisateurs de ce festival ont annoncé que Naps ne pourraient pas monter sur scène, “pour des raisons indépendantes de sa volonté“, le rappeur étant en garde à vue.

Selon le parquet de Toulon, il a été mis, dimanche, en examen, pour les mêmes faits et nie les accusations qui lui sont reprochées. L’enquête sur cette affaire a été confiée à la Brigade de recherches de La Valette-du-Var, mais va se poursuivre sur la commission rogatoire du juge d’instruction.

“La Kiffance”, un hit de l’été 2021

Nabil Boukhobza est une étoile montante du rap français issu de la scène marseillaise. Très suivi sur les réseaux sociaux avec une communauté de plus d’un million d’abonnés sur Instagram, il s’est fait connaitre, en 2020, après avoir participé au projet, porté par Jul, baptisé “13 Organisé“. Un titre qui a collecté plus de 350 millions de vues sur YouTube.

En 2015, il sort son premier album “Ma ville et ma vie“, mais c’est son opus “Les mains faites de l’or“, notamment son tube “La Kiffance“, qui a séduit le public marseillais. En effet, ce titre a enregistré plus de 95 millions de vues et devient le Hit par excellence de l’été 2021.

À LIRE AUSSI >> Moha La Squale : Le rappeur d’origine algérienne condamné à 3 ans de prison ferme