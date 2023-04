France : le Prix Montluc décerné à la romancière algérienne Kaouther Adimi

Chaque année, Lyon accorde le Prix Montluc Résistance et liberté à un écrivain français ou étranger. Notamment, pour des œuvres qui relatent des faits de Résistance ou qui constituent en elles-mêmes un acte de résistance. Pour 2023, le Prix Montluc a été décerné à une écrivaine algérienne.

Cette année, cinq finalistes ont été sélectionnés pour le prix littéraire Montluc Résistance et Libertés. Cinq œuvres disputent ce prix, mais un seul livre sera récompensé par le jury composé de personnalités, artistes, journalistes et écrivains.

Les cinq finalistes sont donc : « Au vent mauvais » de Kaouther Adimi, « Un homme sans titre » de l’écrivain Xavier Le Clerc, « Le colonel ne dort pas » d’Emilienne Malfatto. Mais aussi, « Consolée » de Beate Umubyeyi Mairess et « La princesse de Zanzibar » d’Abdelaziz Baraka Sakin.

À Lyon, l’écrivaine algérienne Kaouther Adimi reçoit le prix littéraire Montluc Résistance et Liberté

Dans les locaux de l’ancienne prison de Montluc, où furent internées plusieurs figures de la Résistance à Lyon, a été décerné le Prix Montluc à l’écrivaine algérienne Kaouther Adimi. En effet, le 7 avril dernier, la jeune romancière Kaouther Adimi a réussi à décrocher ce fameux prix grâce à son roman « Au vent mauvais ».

En décrochant le Prix Montluc Résistance et Liberté 2023, Kaouther Adimi succède à Jean d’Amérique. Pour rappel, « Au vent mauvais », écrit par cette jeune femme, est le cinquième livre figurant dans son actif. Il retrace l’histoire de trois Algériens, issus d’un village de l’est de l’Algérie.

Ce livre raconte l’histoire touchante de Leila, mariée très jeune, contre son gré, mais qui décide de prendre sa vie en main et se séparer de son conjoint. Et rentrer chez ses parents avec son enfant. Dans ce livre, Kaouther Adimi raconte également les destins de Tarik, un timide berger, mais aussi de Said qui devient un homme de lettres.

Kaouther Adimi, lauréate de plusieurs prix

Écrivaine et scénariste d’origine algérienne, Kaouther Adimi est l’auteure de plusieurs livres à succès et de nouvelles pièces de théâtre et scénarios. Dans ces romans, la romancière raconte la vie des personnages fictifs inspirés de la vie réelle en Algérie.

Parmi ses livres qui ont été récompensés, « Nos Richesses » publié en 2017 qui a remporté le Prix Renaudot des lycéens. Son quatrième roman « Les petits de Décembre » lui a valu le Prix du Roman Métis des lycéens. Kaouther Adimi est également lauréate du Prix Romans des étudiants, grâce à son roman « Au vent mauvais », qui lui a été attribué par France Culture.

