Anglais sur le nouveau billet 2000 DA : Mélenchon exprime sa « tristesse »

Les deux nouveaux billets de 2000 DA ainsi que la nouvelle pièce de 50 DA sont mis en circulation, ce mercredi 2 novembre. Cependant, ces billets de banques algériens ne semblent pas au goût de tout le monde. En effet, ces derniers ont fait réagir beaucoup de personne en France.

Pour rappel, sur le nouveau billet de banque d’Algérie, en plus de l’arabe, on peut lire des mentions, notamment « Two thousand dinars », en anglais, mais pas en français. L’absence d’une traduction en langue de Molière a provoqué de vives réactions sur le territoire français.

Le nouveau billet de banque d’Algérie suscite la polémique en France

En effet, de nombreux politiciens, mais aussi journalistes français, ne se sont pas retenus pour réagir à la mise à circulation de ces nouveaux billets de banque. À l’exemple, Georges Malbrunot qui a rapidement fait le lien entre la visite d’Elisabeth Borne en Algérie et les nouveaux billets de banques traduits en anglais.

Algérie : Quelques semaines après le voyage d’Élisabeth Borne et qques mois après celui d’Emmanuel Macron, les nouveaux billets sont en anglais. pic.twitter.com/D5PpF8DVuU — Georges Malbrunot (@Malbrunot) November 1, 2022



De son côté, le leader de la France Insoumise, en l’occurrence Jean-Luc Mélenchon, s’est également emparé de cette polémique. En effet, ce dernier, par le biais d’un tweet, a fait part de sa « tristesse ». Et considère que le président français Macron, mais aussi Elisabeth Borne ont échoué « en tout pour tout ».

Ceci est un billet algérien. La langue commune ne l’est plus. Tristesse. Macron Borne ont échoué en tout et pour tout. pic.twitter.com/jSMq4FUpZR — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 2, 2022

Par ailleurs, l’animateur de Sud Radio, notamment le Français Philippe David, a quant à lui posé la question suivante « Quand est-ce que nos gouvernants vont arrêter de se soumettre devant le régime d’Alger ? », une question qui vient comme réaction aux nouveaux billets de banque d’Algérie qui ne contiennent pas d’écriture en français.

Bien évidemment que toutes ces réactions n’ont pas manqué de faire réagir les internautes. Entre Français et Algériens, les avis se multiplient. Si certains tentent de comprendre le lien entre la visite de Macron et Borne en Algérie et les nouveaux billets, les autres soulignent le fait que la France de dispose pas de billets mentionnés en arabe, non plus.