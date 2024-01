France : le nombre de visas délivrés aux Algériens en 2023 en forte hausse

Le ministère français de l’Intérieur a dévoilé les chiffres relatifs à l’immigration en 2023. Ces nouvelles statistiques révèlent une hausse dans le nombre des expulsions des ressortissants étrangers du territoire français, mais aussi une augmentation dans le nombre des visas délivrés aux ressortissants étrangers.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, le gouvernement français a délivré un total de 2 440 125 visas aux ressortissants étrangers, en 2023. Soit une augmentation de plus de 40% par rapport en 2022.

Quel est le nombre de visas accordés aux Algériens en 2023 ?

Ces nouvelles statistiques démontrent qu’en 2023, le plus grand nombre de visas (371 224 documents) a été délivré au profit des ressortissants chinois. Une augmentation qui justifie, à elle seule, la hausse de 40 % du nombre total des visas accordés l’an dernier.

Par ailleurs, en deuxième et troisième place, on retrouve les ressortissants du Maroc (371 224 visas) et de l’Inde (213 500 documents en 2023). Quant aux Algériens, ces derniers se positionnent en 4ᵉ place avec un total de 209 000 visas accordés aux ressortissants de nationalité algérienne. Soit une augmentation par rapport aux chiffres de 2022 (131 264 documents).

Le taux de délivrance de visas par les consulats de France à Alger, Oran et Annaba, aux Algériens est en hausse de 58.9% en 2023. Le rapport de ministère de l’Intérieur français fait aussi une comparaison entre les années précédentes.

Une hausse par rapport aux chiffres de 2019

En 2019, La France a accordé un total de 274 421 visas pour les ressortissants algériens. En 2020, ce chiffre a enregistré une baisse pour atteindre les 73276 visas et 63649 en 2021. Notamment en raison de la crise pandémique du Covid-19 et la fermeture et des frontières entre les pays dans le monde.

Par ailleurs, s’exprimant au sujet des visas étudiants, le consul général de France, Bruno Clerc, a fait état d’une hausse à 100% du nombre de visas français accordés aux étudiants algériens, pendant les quatre dernières années. Leur nombre passe de 5 000 à plus de 10 000 documents.

