France : le nombre de détenus algériens en hausse

La France est l’une des destinations privilégiées des Algériens. En effet, un nombre important de ces derniers choisissent l’hexagone pour y vivre. Cependant, de plus en plus de ressortissants algériens dans ce pays se retrouvent impliqué dans des affaires de cambriolages, d’agressions et autres faits de délinquances.

En France, les derniers chiffres du ministère de la Justice ont dévoilé un nouveau record en termes du nombre de détenus. Ce dernier s’élève à hauteur de 72 809 personnes enregistrées au niveau des prisons en France. Et ce, pour une 60698 places opérationnelles, ce qui représente une densité carcérale de 120%.

Quel est le nombre de détenus algériens dans les prisons en France ?

En effet, selon ces mêmes statistiques, ce chiffre est le résultat d’une augmentation de 4.3%, soit 2997 prisonniers de plus. Cette surpopulation a fait que 2 225 sont contraints de dormir à même le sol. En plus des 53.952 Français qui se trouvent dans les établissements pénitentiaires en France, le nombre des détenus étrangers s’élève à 18 068 personnes.

Sur le podium des nationalités les plus présentes dans les prisons en France. On trouve les Tunisiens en troisième position, avec notamment 1254 Tunisiens. Et en deuxième position, le Maroc avec 2093 Marocains incarcérés en France, rapporte Le Figaro.

Par ailleurs, en tête de ce classement, on trouve les détenus de nationalité algérienne, qui sont présents au nombre de 3974 Algériens. En effet, ce nombre d’Algériens dans les prisons françaises est en nette progression. Et ce, en comparaison avec le chiffre annoncé en 2021, qui est estimé à hauteur de 2750 Algériens dans les prisons en France. Soit un taux de délinquance cinq fois plus élevé que celui représentés par les détenus portugais. Dont le nombre est estimé à environs 497 détenus.

Ces chiffres reflètent également la triste réalité. Comme nous l’avons rapporté dans les colonnes d’Algérie 360, le nombre d’arrestations des ressortissants algériens en France ne cessent d’augmenter dans ce pays. En effet, ces derniers se retrouvent facilement derrière les barreaux à cause d’un crime, d’un vol ou d’une agression.