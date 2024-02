France : le montant de la Zakat el-Fitr et de la Fidya revu à la hausse

À l’approche du mois sacré, les préparatifs s’enchainent et les musulmans commencent déjà à se renseigner, comme chaque année, sur le montant de la Fidya et de la Zakat El-Fitr. C’est le cas aussi de la communauté algérienne et musulmane en France.

Dans ce sillage, le Conseil théologique musulman de France a fait part de l’augmentation des montants de la Fidyah et de la Zakat El-Fitr, pour l’année 2024.

Le CTMF annonce l’augmentation de la Zakat El-Fitr et de la Fidya en France

À un mois du début du mois de Ramadan, le Conseil théologique musulman de France se projette déjà et annonce la révision du montant de la Zakat El-Fitr, mais aussi de la Fidya. Une augmentation prévue pour répondre à l’inflation qu’enregistre le pays actuellement.

Considéré comme une obligation pour chaque musulman et représentant un droit des nécessiteux, le montant de la Zakat est resté inchangé, depuis 2018. Cependant, avec cette réévaluation, il passe de 7 à 9 euros, et ce, conformément aux prix arrêtés au 3 janvier 2024.

Par ailleurs, tenant compte des recommandations coraniques, exigeant de nourrir convenablement et dignement un pauvre, le CTMF a décidé de revoir aussi le montant de la Fidya, équivalente à la Zakat, à hauteur de 9 euros, pour l’année en cours.

Le Conseil théologique musulman de France indique, dans son communiqué, que la somme de 9 euros représente la valeur minimale de la Fidya et rappelle que le Coran préconise de donner plus que le minimum requis. En revanche, pour les personnes à revenu modeste qui ne peuvent pas s’acquitter de la somme de 9 euros, le CTMF recommande de suivre l’avis juridique préconisant de verser la moitié de cette somme, à savoir 4.5 euros. Par ailleurs, ceux qui sont dans l’incapacité de donner 4.5 euros, peuvent verser le quart de la Zakat El-fitr, notamment 2.25 euros.

