France : le MCA souffle sa 101e bougie, les supporters enflamment Paris

Hier, dimanche 7 aout, le club sportif du Mouloudia d’Alger fêtait la date de sa création. Le club phare de la capitale connu pour son histoire riche et ses fervents supporteurs a en effet soufflé sa 101e bougie, et à cette occasion, les chauvins des deux couleurs rouge et vert en France et au pays, comme à chaque année, n’ont pas manqué de fêter ça comme il se doit.

La Tour Eiffel prise d’assaut

Pendant la soirée d’hier, vers 23h, des groupes de supporteurs du Mouloudia club d’Alger (MCA) résidants dans la capitale française se sont réunies sur la passerelle Debilly-Paris 7eme et 16eme. Afin de fêter l’anniversaire de leur club de cœur, créant ainsi une bonne ambiance et de beaux tableaux non loin de la tour Eiffel avec des fumigènes et des parachutes signals. Ce qui n’a pas manqué de susciter l’émerveillement des locaux et des passants parisiens, selon ce qu’on a pu constaté sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

Alger : Le bastion du club

Alger a vécu une ambiance festive durant la soirée d’hier. En effet, vers 21h, la capitale s’est également vue illuminée par les centaines de fumigènes allumés de la part des supporteurs du Mouloudia, qui sont pour la majorité d’entre eux des ultras du club. Dans 3 différents lieux de la ville.

La Casbah d’Alger, quartier historique de la ville et fief du club algérois, a vu la couleur des vielles terrasses de ses toits viré complètement vers le rouge, couleur des flammes des fumigènes. Un peu plus bas, le boulevard Zighoud Youcef, lui aussi, s’est vu illuminer. En effet le boulevard, qui est long de près de 950 mètres, a été complètement recouvert par la fumée des feux d’artifices et les fumigènes.

Enfin, même au bord de la mer, à la plage Kettani sur la rive de Bab El Oued, les fans ont assuré le show avec un troisième craquage en face de la mer.