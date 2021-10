France : le jour où Mahrez a failli embrasser une carrière d’acteur

La série Validé du réalisateur français Franck Gastambide, dédiée à l’univers du rap français, a connu un véritable succès lors de sa première saison. Récemment, la deuxième saison a débarqué sur Canal +.

Pour la deuxième saison de ladite série, l’acteur, réalisateur et scénariste français Franck Gastambide, a déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir pu confier à l’international algérien Riyad Mahrez un rôle dans sa série, rapportent plusieurs médias français.

En effet, selon les mêmes sources, Franck est si fier du travail réalisé, cependant, le réalisateur a quand-même un petit regret : ne pas avoir réussi à donner un rôle à Riyad Mahrez.

Mahrez devait être dans la saison 2 de Validé

« On a des potes en commun, et pendant le confinement, Riyad Mahrez m’appelle. Il a aimé la série », a révélé Gastambide au micro de l’émission Mouv’ Rap Club, en ajoutant à ce propos : » moi, je lui ai dit : Tu as aimé la série ? Bah viens on fait un truc « .

» Riyad Mahrez devait être dans la saison 2 de Validé, sauf qu’il joue à City et qu’on ne peut pas aller tourner là-bas. Jusqu’au dernier moment, on a espéré. Mais finalement, on n’a pas pu le faire », a affirmé le réalisateur.

Il est utile d’indiquer que la série Validé rencontre un grand succès, vu que Franck Gastambide y réunit la crème du rap français, à l’image de Sam’s, Bosh, Rohff, Kool Shen, Rim’K, Busta Flex, Mac Tyer, mais aussi Take A Mic, Ninho, S.Pri Noir, Gringe et Ninho.