France : le geste héroïque d’une mamie Algérienne

Rabeaa, 69 ans, mère de cinq enfants et grand-mère de dix petits-enfants, a sauvé la vie à un bébé âgé d’un mois et demi aux Yvelines, en France. Le journal Français le Parisien, a rendu hommage à cette grand-mère, dont certains de ses fils vivent encore en Algérie. Malgré qu’elle soit installée en France, Rabeaa n’a apparemment pas oublié les gestes ancestraux transmis de génération en génération par les mères Algériennes.

Les faits de cette histoire remontent au 5 avril dernier, quand une jeune française de 25 ans, Marie en l’occurrence, s’est rendue compte que sa petite fille Chloé, âgée d’un mois et demi, n’arrivait plus à respirer alors qu’elle était en train de prendre son biberon. « Il y a quelque chose qui ne passait pas. Je l’ai placée sur mon épaule, mais elle avait fermé les yeux et ne respirait plus… Du lait sortait de son nez, son visage devenait tout bleu ».

« Sans cette mamie, mon bébé ne serait plus là »

Marie, paralysée par une grande panique, ne sachant pas quoi faire, avait appelé ses voisins à l’aide. Malgré la venue des voisins, personne n’a pu l’aider, « jusqu’à ce que cette dame (Rabeaa NDLR) arrive et calme tout le monde », indique Fatima, travailleuse sociale au sein du foyer.

La mamie de 69 ans a confié au Parisien qu’elle n’a « pas vraiment réfléchi… La maman pleurait et disait : “mon bébé va mourir, mon bébé va mourir”… Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter et j’ai pris la petite dans mes bras, je lui ai seulement bouché le nez pour qu’elle respire par la bouche, et elle s’est remise à respirer ».

La grand-mère « a pris ma fille par les pieds et elle a de nouveau respiré et pleuré », raconte Marie. Un geste instinctif et simple donc pour cette mamie Algérienne, mais qui a pu sauver la vie à Chloé, la petite fille de Marie. Cette dernière a d’ailleurs indiqué que « Je ne la remercierai jamais assez. Sans cette mamie, mon bébé ne serait plus là ».