France : le député de droite, Eric Ciotti appelle a rompre l’immigration massive

En France, Eric Ciotti, président du parti « Les Républicains », estime que le projet de loi sur l’immigration ne résoudra rien car il « n’est pas à la hauteur de la gravité de la situation ».

Lors d’un colloque au siège du parti, il déclare : « Aujourd’hui, nous avons l’impression de subir à notre détriment une immigration de plus en plus massive ». Il continue en citant que ceci constitue une menace majeure pour la France. Il aurait souhaité que le projet de loi s’attaque aux regroupements familiaux et à la question de l’asile, qui doivent être examiné à la frontière.

Le texte de la question migratoire, dont l’examen doit débuter fin mars au Sénat, ne contient ni la volonté ni le courage d’une grande politique migratoire selon Eric Ciotti.

Il demande des critères stricts sur la laïcité. L’homme politique souhaite l’intégration de mesures fortes pour « affirmer, revendiquer et poser l’exigence du respect de la laïcité républicaine en France ».

En matière d’immigration, nous voulons réduire voire suspendre les flux d’entrée, accélérer les flux retour et intégrer de façon plus exigeante ceux qui ont démontré leur capacité à aimer et à respecter les valeurs de notre Nation ! pic.twitter.com/aiNccGLqK8 — Eric Ciotti (@ECiotti) March 9, 2023

Ciotti regrette le fait que le projet de loi aborde une approche sur la régularisation des clandestins travailleurs. Il souhaite aussi la réduction voire la suspension des flux d’entrée. Ce vaste chantier, comme il le qualifie, est selon lui essentiel pour la cohésion et le respect de l’identité de la France.

Le projet de loi sur l’immigration tel qu’il est actuellement c’est évidemment non. Il n’y a aucune volonté de stopper l’explosion de l’immigration légale et illégale dans notre pays. Les dispositions du texte n’ont pas assez de force pour enrayer cette spirale. pic.twitter.com/1faaQKsVJ0 — Eric Ciotti (@ECiotti) February 15, 2023

En quoi consiste le projet de loi sur l’immigration ?

Le projet de la loi française sur l’immigration, annoncé par Gérald Darmanin en juin 2022, a pour objectif de contrôler l’immigration et améliorer l’intégration des personnes concernées.

Le projet qui sera soumis au Sénat français à partir du 28 mars, a été annoncé au début du second quinquennat du président français, Emmanuel Macron.

Intensifier les expulsions d’étrangers en situation irrégulière fait partie des objectifs essentiels. La loi ouvre la porte à une réforme du regroupement familial. Un article du projet indique que les étrangers qui bénéficient de la procédure du regroupement familial devront suivre, avant de rejoindre la France (c-a-d dans leurs pays de résidence) une formation élémentaire à la langue française et aux valeurs de la République.

En 2022, la France a délivré 33 735 premiers titres de séjour au motif d’un regroupement familial ou d’une réunification familiale.