France : le cri de détresse d’un Algérien qui risque d’être extubé

Un rassemblement a été observé hier à Paris, afin d’empêcher l’extubation d’un ressortissant Algérien, Kamel Sahed, victime d’un AVC depuis le 15 septembre 2020. La famille du patient a lancé un appel à l’aide envers tous les Algériens, et notamment la diaspora en Île-de-France, afin de sauver la vie de Kamal.

L’AVC de Kamel Sahel est survenu le 15 septembre 2020. Selon son frère, les médecins ont décidé de le débrancher et de le laisser mourir une semaine après son admission à l’hôpital, sous prétexte qu’il ne réagit pas aux stimuli. Du côté des membres de la famille de la victime, il y a un refus total de cette procédure. Son frère affirme que le patient réagit très bien et communique avec ses yeux lorsqu’on lui parle, quand ce dernier n’est pas sous Morphine.

Il peut être débranché aujourd’hui

Kamal Sahed est âgé de 55 ans, il est originaire du village Larbaa, dans la commune de Ath Yenni, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il est actuellement hospitalisé au niveau de l’hôpital Lariboisiére, a Paris, suite à un AVC conséquent. Les médecins ont décidé de son extubation, et elle pourrait avoir lieu aujourd’hui à 13 h 00.

Ses amis et sa famille ont fait tout ce qui était possible pour empêcher les médecins de débrancher leur frère. Malgré plusieurs actions en justice, ils n’ont même pas, pour le moment, réussi à retarder plus que ça l’extubation de Kamel, afin de permettre à sa maman qui est en Algérie, de venir voir son fils pour la dernière fois.

Tous ces éléments, ainsi que plusieurs procédures judiciaires enclenchées par la famille, et qui étaient suivies d’un rassemblement dans la journée d’hier à Paris, n’ont pas convaincu les médecins qui peuvent le débrancher aujourd’hui.

Le frère du patient affirme que les médecins voulaient extuber kamel après une semaine seulement de son admission à l’hôpital. La mort programmée du patient a été retardée par la famille qui avait fait appel au tribunal, mais l’hôpital a eu par la suite gain de cause.

La famille a fait appel à la cour, qui a demandé une expertise médicale, cette dernière à trancher en faveur de l’hôpital, et a décidé également de l’extubation.

La famille n’a pas baissé les bras et elle attend la décision de la justice pour demain à 13 h 00. Un nouveau rassemblement sera organisé. La famille affirme qu’elle a besoin de la solidarité de tous, pour empêcher la mort de leur frère, ou du moins la retarder, jusqu’à la venue de sa maman qui attend d’avoir son visa. Le numéro de Abderahmane, le frère de Kamel 0641002992.