France: le corps démembré d’une Algérienne retrouvé dans un parc à Paris

Encore une fois, les membres de la diaspora algérienne en France ont été secoués par un nouveau drame. En effet, lundi dernier, dans un parc très fréquenté dans le Nord-Est de Paris, une partie d’un corps découpé, notamment le bassin, appartenant à une femme a été découvert dans un sac aux Buttes-Chaumon.

Une enquête a été lancée pour chef d’assassinat, par le parquet de Paris et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire. Ainsi, dans le cadre de cette dernière, de nombreuses recherches ont été menées pour enfin retrouver les autres parties de ce corps, dont la tête. Une autopsie a été entamée et l’identité de la victime dévoilée.

Le corps découpé d’une Algérienne retrouvé dans un parc à Paris

L’identité de la victime a été dévoilée le mercredi 15 février 2023, rapporte BFMTV. Il s’agit de Assia .M, une ressortissante algérienne âgée de 46 ans, disparue le 31 janvier dernier. Résidant à Montreuil, Assia était mère de trois enfants âgés respectivement de 8, 14 et 17 ans.

Assia avait quitté le domicile familial le 31 janvier dernier, n’a plus donné aucun signe de vie depuis. Elle était partie avec sa pièce d’identité, son téléphone portable est atteint depuis sa disparition. Un appel à témoin a été publié, sur Facebook, par l’un de ses enfants il y a quelques jours. Son mari Youcef avait signalé sa disparition quelques jours plus tard, notamment le 6 février dernier. Sa famille et ses proches ont contacté tous les hôpitaux de la région pour retrouver ses traces, mais en vain.

Par ailleurs, Suite à l’autopsie réalisée sur le corps retrouvé, c’est l’analyse des empreintes digitales qui a permis de déterminer son identité.

Le Mari de la victime entendu et relâché

Dans le cadre de l’enquête menée pour déterminer les circonstances de ce crime, le mari de Assia a été entendu mardi dernier. En effet, les enquêteurs se sont interrogés sur les raisons qui l’ont poussé à attendre tout ce temps pour signaler la disparition de sa femme.

Ce dernier s’est justifié en indiquant qu’il a « été dépassé par les événements », rapporte BFM. Le domicile familial a été perquisitionné, des de légères traces, qualifiée de traces courantes, ont été découvertes près de la salle de bain de la victime. L’enquête se poursuit pour trouver l’auteur de ce crime.

