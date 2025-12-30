France : le consulat d’Algérie à Metz organise une permanence exceptionnelle en février

Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens établis dans le Grand Est de la France. Le consulat d’Algérie à Metz a annoncé l’organisation d’un consulat mobile en février 2026, principalement dédié au renouvellement des passeports et des cartes nationales d’identité biométriques électroniques. Cette initiative vise à rapprocher les services consulaires des citoyens algériens résidant loin des représentations diplomatiques.

Dans un communiqué publié le dimanche 28 décembre, le consulat précise que cette permanence concerne les Algériens installés dans les départements de la Haute-Marne, de la Meuse et de la Marne.

Une permanence consulaire fixée au 15 février 2026

Le consulat mobile se tiendra le dimanche 15 février 2026, de 9 h à 15 h, au niveau de la Salle de Réunion du Pôle associatif de Vergy, à Saint-Dizier. Cette permanence s’adresse plus précisément aux ressortissants algériens résidant dans les villes de Pargny-sur-Saulx, Sermaize-les-Bains, Vitry-le-François et Ablancourt.

Lors de cette journée, le consulat assurera la remise des passeports et des cartes nationales d’identité biométriques électroniques déjà prêts. La présence du titulaire du document est obligatoire. À défaut, une procuration dûment signée et légalisée devra être présentée pour permettre la remise des documents.

Par ailleurs, l’enrôlement des données biométriques des personnes ayant déjà introduit une demande de passeport ou de carte d’identité sera également assuré sur place.

Dépôt des dossiers : dates, horaires et adresse

En prévision de cette permanence, le consulat de Metz informe que Ahmed Bahia, président de l’Amicale des Algériens de Saint-Dizier, est chargé de la réception des dossiers de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité.

Les dossiers doivent être déposés au siège de l’Amicale des Algériens de Saint-Dizier, situé à l’adresse suivante : Immeuble Meuse n°08, 34 Boulevard Salvador Allende, 52100 Saint-Dizier.

Les permanences de dépôt des dossiers sont assurées jusqu’au 11 janvier 2026, selon les horaires suivants :

du lundi au jeudi : de 10 h à 16 h 30

le vendredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

le samedi et le dimanche : de 10 h à 16 h 30

Le dossier de renouvellement doit comprendre notamment le formulaire 12S original, deux photos d’identité, une copie du passeport à renouveler, une copie de la carte consulaire, une copie du titre de séjour, un justificatif de domicile et un justificatif d’activité.

D’autres services consulaires également assurés

Outre les documents d’identité, le consulat mobile du 15 février proposera plusieurs prestations consulaires complémentaires. Il s’agit notamment de l’établissement de procurations, d’autorisations paternelles de voyage, d’autorisations pour l’établissement de passeports, ainsi que de la légalisation d’attestations et de déclarations sur l’honneur.

La permanence permettra aussi la remise des cartes de service national, des attestations de sursis ou de report, ainsi que l’introduction de demandes de renouvellement de cartes consulaires et de transcription d’actes de naissance, de mariage ou de décès.

Avec cette initiative, le consulat d’Algérie à Metz poursuit ses efforts pour faciliter les démarches administratives des Algériens établis dans le Grand Est et répondre aux besoins croissants de la diaspora.

