France : le collectif Day Z lance un incubateur de projets algériens pour la diaspora

Le 19 octobre prochain, Paris vibrera au rythme de la diaspora algérienne et de ses projets, avec la soirée de lancement officiel du collectif Day Z. Composé d’Algériens et d’amis de l’Algérie résidant en France et en Europe, ce collectif s’engage à promouvoir la diaspora algérienne et ses initiatives, notamment à travers des projets économiques, culturels, environnementaux, universitaires et sociaux.

Constitué sous forme d’association, Day Z se positionne comme un incubateur pour les projets portés par des Algériens en France, ou bénéfiques à l’Algérie et à son image. Ces projets englobent une diversité de domaines, de l’économie à la culture, en passant par l’environnement, l’université et le social.

En effet, la soirée de lancement se déroulera en trois temps. Elle débutera par une introduction par le parrain de l’événement, suivie d’une présentation du collectif Day Z et de ses membres. Ensuite, deux tables rondes prendront place. Dans la première, la diaspora algérienne sera au cœur des débats, explorant son rôle crucial dans la promotion de la culture et de la destination Algérie, ainsi que son potentiel pour contribuer au développement socioéconomique et culturel du pays. La seconde table ronde sera dédiée aux porteurs de projets, qui auront l’occasion de présenter leurs idées et leurs « pitchs ».

Donc, au cours de cet événement, une mise en avant particulière sera réservée aux initiatives algériennes, en mettant l’accent sur celles orientées vers l’avenir et la valorisation des talents émergents. La soirée se conclura par un cocktail dînatoire propice aux échanges et au réseautage.

La connexion avec l’Algérie : renouer avec ses racines

Djamila Zeraoui, membre du collectif Day Z, a annoncé un concours de voyage et de week-end à Alger, ouvert à la jeune génération. Elle souligne l’importance de cibler la tranche d’âge des 20/30 ans, qui manifeste un regain d’intérêt pour l’Algérie et recherche son identité algérienne. L’objectif est de les connecter avec des expériences plaisantes et ludiques, notamment à travers le voyage.

Ajoutant : « Depuis 2019, nous organisons des séjours à Timimoun et Alger, emmenant une dizaine voire une quinzaine de personnes vers des destinations de rêve. À leur retour, ils deviennent des ambassadeurs de l’Algérie, motivant d’autres à suivre leurs pas. Ces voyages sont essentiels pour la transformation et la défense de l’Algérie. »

La reconnexion des jeunes de la diaspora algérienne avec l’Algérie représente une démarche enrichissante, à la fois pour les individus concernés et pour le pays d’origine. Encourager ces jeunes à explorer le pays peut les aider à renouer avec leurs racines et à retrouver un sentiment d’appartenance, en ces temps de désorientation, d’amalgames et de stigmatisation.

Un programme de tourisme spécialement conçu pour la diaspora algérienne peut contribuer à stimuler l’industrie touristique en Algérie tout en renforçant les liens culturels et émotionnels entre les membres de la diaspora et leur pays d’origine. Cela représente une opportunité précieuse pour favoriser l’interaction entre les Algériens de l’étranger et leur terre natale.

Pour conclure, en août 2019, Day Z a créé et développé l’application en ligne « Netlagaw » (On va se rencontrer). Cette application a pour mission de géolocaliser en temps réel les activités citoyennes en Algérie. Elle encourage les Algériens à se rencontrer et à s’engager collectivement dans des actions positives liées à l’environnement, à la solidarité et à l’esprit sportif. Les utilisateurs peuvent partager leurs projets et idées, trouver des partenaires et des volontaires pour soutenir leurs initiatives.