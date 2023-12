France : le chef d’orchestre Amine Kouider, chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Chaque année, l’Ordre des Arts et des Lettres, en France, récompense les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire, ou par leur contribution au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde entier.

Par ailleurs, chaque année, l’Ordre offre à plusieurs personnes sélectionnées un de ses trois grades. Notamment, celui du chevalier, de l’officier et du commandeur.

Le chef d’orchestre algérien Amine Kouider fait chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres

Parmi les nominations de l’été 2023, annoncées, début de ce mois de décembre, figure le nom du chef d’orchestre algérien Amine Kouider, qui a obtenu, en cette occasion, le grade du chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en France.

Cette annonce a été aussi faite par Amine Kouider sur ses réseaux sociaux. « Je suis très honoré de vous annoncer ma nomination de » Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres » a-t-il écrit. Il s’agit d’une nouvelle distinction qui s’ajoute au palmarès de ce virtuose du violent dont la réputation dépasse toutes les frontières.

Qui est le maestro Amine Kouider, artiste de l’UNESCO pour la Paix ?

Né à Alger en 1967, Amine Kouider a étudié le violon au conservatoire d’Alger, avant de poursuivre ses études en direction d’orchestre aux conservatoires de Marseille, de Paris et de Copenhague. Par ailleurs, sa double culture, sa licence en musicologie, obtenue à Alger, lui ont permis d’enrichir sa sensibilité et de s’intéresser davantage à d’autres musiques émanant des quatre coins du monde.

Amine Kouider poursuit sa carrière internationale en étant un chef d’orchestre assistant pour Valery Gergiev, pendant trois ans. Notamment à Saint-Pétersbourg, Rotterdam et New York. Son engagement et sa passion pour la musique, l’ont amené à diriger de nombreux concerts caritatifs et humanitaires, ce qui lui a valu le titre de « l’artiste de l’UNESCO pour la paix et ambassadeur de la bonne volonté ».

En 2016, il dirige le concert inaugural de l’Opéra d’Alger, puis en 2017, il devient le directeur artistique et le chef de l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger. La richesse du parcours artistique d’Amine Kouider lui a permis d’avoir un large répertoire d’œuvres symphoniques, d’oratorios, de ballets et plus de 30 opéras.

