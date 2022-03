France : le beau geste humanitaire de Belkebla à Brest

L’international algérien, Haris Belkebla, a participé a une œuvre caritative au profit du service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital Morvan à Brest. Le milieu de terrain algérien a offert son maillot à la directrice d’Innoveo ( un fonds de dotation du CHU de Brest) afin que ce dernier bénéficie de la somme que le maillot obtiendra aux enchères. Le joueur du Stade Brestois a pris le soin de signer des quelques autographes pour les enfants patients de l’établissement hospitalier.

L’initiative lancée par un rappeur français a pour objectif de récolter des fonds pour offrir des lots aux hôpitaux Brestois. Haris Belkabla n’a pas hésité à prêter main forte à cette œuvre en expliquant que « Ça fait aussi partie de notre métier de rendre heureux les enfants » dit-il après sa rencontre avec le personnel soignant de l’hôpital Morvan.

Un dimanche chaud pour les Brestois

Haris Belkabla fera face à une rencontre pour le moins très importante pour lui et ses coéquipiers, dont un certain Youcef Belaïli qui est revenu aux entraînements collectifs de son club après une brève intoxication alimentaire qui a privé l’ailier algérien du déplacement à Lens. La réception de l’olympique marseillais sera l’occasion pour les hommes de Michel Der Zakarian de confirmer leur résultat positif lors de la précédente journée face à la bonne formation du RC Lens à l’extérieur.

Les pirates bretons ont accosté sur les rives du Pas-de-Calais et non sans revenir avec un butin précieux de la terre nordiste. 3 points qui valent de l’or dans la course au maintien pour les rouge et blanc. Pour l’instant, le SB29 est 12ᵉ du championnat français avec 35 points, ce qui est mathématiquement rassurant pour le futur du club en Ligue 1. Mais, les points à domicile ne doivent pas filer gratuitement si Brest souhaite éviter toute mauvaise surprise pour la suite du championnat.