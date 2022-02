France : l’attaquant vedette de Brest fait l’éloge de Belaili

Pour son deuxième match sous le maillot du Stade Brestois, le milieu de terrain algérien, Youcef Belaili, a su s’imposer et offrir à son nouveau club, une très haute performance, mais aussi un excellent niveau lors du jeu.

En effet, le maestro des Verts a disputé, ce dimanche 13 février, sa deuxième rencontre avec les Brestois, contre leurs homologues de Troyes. Une confrontation où le Fennec a participé 83 minutes et qui s’est soldée par une sacrée victoire des Pirates, avec un score lourd de cinq buts contre un seul.

Belaili décisif face à Troyes

Youcef Belaili en a profité pleinement pour établir une belle statistique. Pour sa deuxième avec le Stade Brestois, l’Oranais s’est montré déjà décisif. Contre Troyes dès la 11e minute de jeu, l’Algérien a adressé une merveilleuse ouverture pour son coéquipier, l’attaquant uruguayen Satriano, qui n’a pas manqué d’inscrire un but dans la cage de Gauthier Gallon.

S’exprimant sur la performance de Belaili, son coéquipier Steve Mounié a révélé que c’est la première fois depuis 2020, qu’un Brestois se montre décisif après ses deux premiers matchs sous le maillot des Pirates.

Mounié salue la performance de Belaili

« Youcef Belaili a délivré sa première passe décisive en Ligue 1 Uber Eats. Depuis 2020, personne n’avait été décisif après ses deux premiers matchs avec Brest », estime ledit footballeur.

De son côté, l’entraîneur de Brest, Der Michel Zakarian, n’a pas manqué, quant à lui, de livrer son analyse et son avis après le match de ses hommes contre Troyes : « Un match abouti du début à la fin. On a bien su utiliser le ballon. On a marqué de très jolis buts ». « Tout est serré en bas. On passe la barre des 30, c’est bien. Il faut encore 4 victoires ! », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le premier match de Belaili avec les Brestois remonte à la semaine passée, contre Rennes. Le niveau de l’Oranais a été jugé de « faible » lors de ladite rencontre, notamment après la défaite de son équipe.