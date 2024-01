France : l’athlète algérienne Nawel Yahi brille en 1ʳᵉ place de la course Métropolitaines

Nawal Yahi, l’athlète algérienne, continue d’écrire son nom dans l’histoire du sport avec des performances extraordinaires. Yahi a démontré une fois de plus son talent en arrachant une victoire impressionnante à la course internationale de 10 km à Paris.

À Saint-Grégoire, Nawal Yahi brille en décrochant la 1ʳᵉ place aux 10 km des Métropolitaines avec un timing de 34 minutes et 54 s, prouvant ainsi sa capacité à maintenir un niveau de compétition élevé. Sa présence dans plusieurs compétitions de renom en France, notamment sa victoire au semi-marathon des Sables-d’Olonne en 2023 et sa deuxième place aux 10 km de Cholet en 2021, témoigne de sa constance au plus haut niveau.

Nawal Yahi, âgée de 32 ans, a ajouté à son palmarès la victoire lors des Championnats de France de cross court 2022 aux Mureaux. Alors que ses plans incluaient initialement un semi-marathon dans la perspective des Jeux olympiques de Paris 2024, elle n’a pas trouvé de compétition correspondante.

Les amateurs de sport attendent avec impatience de voir quelles réalisations Yahi accomplira ensuite, alors qu’elle ambitionne de hisser le drapeau de l’Algérie avec fierté lors des JO 2024 de Paris.

