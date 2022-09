France : l’arrivée de 2 médecins algériens se fait attendre à Parisot

La pénurie de la main d’œuvre et le manque de personnel touche plusieurs domaines et plusieurs pays dans le monde. La France en fait partie. En effet, cette dernière éprouve ces difficultés, notamment dans le domaine de la santé. Particulièrement durant le mois d’août dernier, à cause du départ en vacances de plusieurs de ses praticiens.

Parmi les spécialités qui manquent, ces dix dernières années, sur le territoire français. On cite, les ophtalmologistes, les rhumatologues, les dermatologues… explique le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau 19/20, le 27 septembre dernier.

Ces spécialités ne sont pas les seules à enregistrer un manque au niveau du nombre de leurs praticiens. De nombreuses communes rurales en France enregistre même un manque au niveau de leurs médecins généralistes. Chose que ne cessent de réclamer ces communes, qui cherchent à renforcer leur personnel médical.

À Parisot, l’arrivée de deux médecins algériens se fait attendre

Parisot, une commune de France qui compte environs 2000 personnes qui attendent l’arrivée d’un médecin généraliste. Et ce, depuis presque un an, a fait savoir TF1, lors d’un reportage diffusé le lundi dernier. En effet, en pensant avoir enfin réussi à trouver deux médecins qui sont prêts à tous laisser de côté pour exercer leur profession dans cette commune, le maire a été surpris de voir le nombre de complications auxquelles sont confrontés ces praticiens de la santé.

Il faut savoir que le maire de Parisot a fait appel à un couple de médecins algériens pour combler le manque de personnel médical, dont souffre sa commune. Malheureusement, entre décrocher les visas, obtenir le feu vert auprès conseil national de gestion pour les équivalences. Et s’inscrire au tableau de l’Ordre des médecins du Tarn-et-Garonne. Ces deux Algériens font face à un incroyable parcours du combattant.

Les deux médecins algériens attendus bras ouverts

Les habitants de Parisot qui sont dans l’attente d’un médecin depuis un an, sont contraints, aujourd’hui, de faire de longs déplacements pour se faire consulter. Et ce, vers Montauban, Toulouse et Caussade. Une situation qui reste assez difficile, notamment pour les personnes âgées.

La raison pour laquelle, le maire de Parisot crie fort la nécessité de faire venir ces deux médecins depuis l’Algérie. Pour les accueillir, un cabinet neuf bien équipé est déjà disponible. Et ce sur un pôle comportant au total, une pharmacie, huit infirmeries, un podologue, une psychologue et un orthopédiste.