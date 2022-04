France : l’affaire de l’Algérien torturé à mort refait surface

Les réseaux sociaux, ces outils de communication qui servent à échanger et partager les idées et les avis, mais pas que!. Dans la mesure où il représente le moyen de divertissement par excellence. Cependant, tout le monde n’a pas la même notion du divertissement et du fun.

Pour avoir torturé un Algérien de 28 ans en 2019, trois jeunes hommes comparaissent à compter du lundi 11 avril 2022 à Lyon (Rhône) devant la cour d’assises des mineurs, une scène pourtant filmée et diffusée sur le net et sur les réseaux sociaux.

En effet, le corps de cet homme de nationalité algérienne, et originaire de Mostaganem, avait été retrouvé pieds et poings liés tout en étant mutilé et présentant une soixantaine de coups de couteau, en début de mars 2019 au sein d’un appartement situé dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon.

La découverte du crime a été faite après que les policiers ont été prévenus par un proche de la victime, ayant vu une vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle on voyait l’homme se faire torturer par des jeunes, dont le visage était visible sur les images. Une seconde victime, elle aussi algérienne et âgée de 28 ans, figurait sur la même vidéo.

Ce dernier, qui est parvenu à échapper à ces criminels, avait été découvert peu de temps après les faits, en présentant de multiples lésions ainsi que des hématomes. On lui a prescrit 45 jours d’ITT, a déclaré son avocate Laïla Nemir.

Les trois accusés, dont l’un était âgé de 17 ans et les autres de 18 ans au moment où les faits ont eu lieu, ont été arrêtés peu de temps après les événements en Espagne, lorsqu’ils tentaient de commettre une fraude dans le métro de Valence.

En octobre 2019, un quatrième homme, suspecté d’être à l’origine de la vidéo, avait été remis à la police par la seconde victime elle-même. Ce dernier avait en effet identifié par hasard son agresseur en pleine rue du 7e arrondissement de Lyon. Celui-ci sera quant à lui jugé plus tard face au tribunal pour enfants en matière criminelle.

Les services de police ont en effet lancé un appel auprès des internautes pour leur demander de ne plus partager ladite vidéo, a été signalée auprès des services en charge de la lutte contre le contenu illégal sur le web.

Un procès qui se tiendra à huis clos

Par ailleurs les avocats de la défense, n’ont pas voulu se confier avant le procès et donner plus de détails, qui se déroulera à huis clos. Aux dires de l’avocate chargée de défendre la victime, son client « a très peur de revoir ces garçons à l’audience », soulignant que « tous se connaissent depuis l’enfance » du fait qu’ils sont issus de la même ville en Algérie.

A l’origine de cette scène ultra-violente, se trouverait « une histoire de téléphone, terriblement dérisoire », comme le déplore la même source. Le verdict est attendu pour le vendredi 15 avril 2022.