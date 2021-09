France : l’acteur Saïd Bogota jugé pour tentative de meurtre

L’acteur et le comédien d’origine algérienne Saïd Bogota, âgé de 28 ans, a été présenté, hier mardi 14 septembre, devant la Cour d’assises de l’Essonne, où il comparait pour avoir enlevé, séquestré et tenté de tuer un mineur.

Atteint de nanisme, le comédien est connu pour ses rôles dans « Taxi 5 » et « Pattaya ». Il est jugé en effet, dans une affaire qui remonte au 2018, où il est accusé d’être impliqué pour avoir commandité et participé à l’enlèvement, la séquestration et la tentative d’assassinat d’un adolescent.

En effet, la victime n’est autre que le compagnon d’une ancienne petite amie du comédien. Agé de 17 ans au moment des faits, l’adolescent a été enlevé puis retenu en orage dans une cave d’immeuble, et ce, pendant plusieurs heures, où ses agresseurs, le comédien et deux autres individus, le forcent à ingérer de l’acide chlorhydrique et le frappent.

Forte violence contre la victime

» J’ai été transporté par la suite dans un champ, où j’ai reçu deux tirs de flashball à la tête, du gaz lacrymogène au visage, des coups de clé à molette sur le crâne avant d’être aspergé d’essence et incendié, » a dévoilé la victime aux enquêteurs, dès son réveil du coma artificiel. Sachant que ses déclarations ont été confirmées par des examens médicaux.

La victime a ajouté que parmi ses trois agresseurs, a reconnu formellement l’acteur Saïd Bogota, ce dernier aurait crié, lors du déroulement des faits, à ses deux compagnons de le tuer, au moment où il a réalisé que l’adolescent a vu sa tête.

Devant les enquêteurs, Saïd Bogota a reconnu une partie des violences mais nié avoir voulu la tuer. » Aujourd’hui, je n’arrive plus à me regarder dans un miroir. Je m’en veux tellement pour ce que j’ai fait « , se justifie le comédien à la victime. Notons que le verdict sera rendu le 21 septembre de l’année en cours.