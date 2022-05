France : l’accueil de mineurs interdit à une association musulmane

Plusieurs membres de la diaspora algérienne établies en France bénéficient de cours d’enseignement de la langue arabe, mais aussi de cours de récitation du coran, que de nombreuses associations mettent à leurs dispositions. En effet, c’est une belle initiative pour ne pas déraciner ces personnes de leurs origines.

Lors d’un contrôle mené en fin de semaine dernière, a été confirmée la présence de très jeunes mineurs non déclarés et en situation illégale. De ce fait, un arrêté du préfet de l’Hérault est intervenu mardi 10 mai 2022, pour interdire à l’association An-Nourania de Montpellier de recevoir ces enfants, pour absence d’autorisation administrative.

En effet, suite à la demande du préfet de l’Hérault, les agents du Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports (SDJES) ont procédé à un contrôle le vendredi 6 mai 2022 à 16h00 dans les locaux de l’association An-Nourania, située à Montpellier.

À but non lucratif, cette association cultuelle et religieuse est censée permettre l’enseignement de l’arabe, en particulier via le Coran, aux adultes. Elle enseigne également des « formations diplômantes à distance aux femmes et aux hommes, avec une partie pratique dispensée dans des classes virtuelles séparées » du moins, c’est ce qu’elle indique via ses réseaux sociaux.

123 enfants non déclarés

Cependant, au cours de l’inspection, les agents ont constaté que des classes comptaient des élèves mineurs. Ainsi, l’inspection a dévoilé que l’association An-Nourania recevait 30 enfants âgés de moins de six ans à la demi-journée, sans aucune autorisation préfectorale, pour un nombre total de 123 enfants inscrits.

Les éléments découverts lors de ce contrôle viennent en contradiction avec les déclarations de l’association An-Nourania en vertu desquelles, la structure communautaire met en place des cours de formation intensive de cinq jours portant sur l’apprentissage de la langue arabe pour les adultes et leur propose deux heures de pratique, les mercredis et samedis.

Le préfet de l’Hérault a décidé, par arrêté qui a été signé le mardi 10 mai 2022, d’interdire tout accueil collectif de mineurs relevant de l’association An-Nourania, faute de déclaration et d’autorisation administrative. Pour rappel, l’association An-Nourania est réputée pour pratiquer une méthode permettant un apprentissage de la langue arabe et du Coran par récitation par cœur. Une pédagogie stricte contrôlée par la Miviludes, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

Hugues Moutouh, le préfet de l’Hérault, évoque dans son communiqué sa position et celle de l’État Français concernant ce type de dossiers mettant en cause des mineurs. « la préfecture a engagé dans le département de l’Hérault une lutte contre les pratiques d’endoctrinement des jeunes enfants véhiculant des valeurs contraires à la République ».

L’association est à présent en droit de recourir à cet arrêté préfectoral auprès du tribunal administratif de Montpellier, chose qu’elle n’avait pas faite jusqu’au mercredi 11 mai 2022.