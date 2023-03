France : la Youtubeuse Fit Claire cuisine Chorba Beida et Bourek chez une Algérienne

Connue pour sa passion pour l’aventure et la découvre, Fit Claire, une créatrice de contenu française a créé une rubrique sur sa chaine Youtube : « J’irai cuisiner chez vous ». Elle va donc, au domicile de ses abonnées afin de découvrir de nouvelles spécialité, et de les cuisiner.

L’influenceuse Fit Clair a publié une nouvelle vidéo sur sa chaine Youtube le 23 mars 2023. Elle emmène sa communauté en voyage culinaire en Algérie. La jeune femme a découvert deux spécialités algériennes populaires pendant le mois du Ramadan, la chorba Beida et les boureks, qu’elle a appris à préparer avec Soumeyia, une Algérienne vivant en région parisienne.

Elle a rejoint Soumeyia pour découvrir la première spécialité algérienne, la chorba Beida, qui est une soupe blanche accompagnée de boreks. Soumeyia a expliqué à Fit Claire que cette recette est typiquement algérienne, mais qu’elle varie en fonction des régions.

Soumeyia a ensuite commencé préparer les ingrédients et les faire revenir, ce qui a déjà embaumé la pièce. Elle a expliqué que la chorba Beida est traditionnellement consommée pendant le mois du Ramadan et lors d’événements spécifiques tels que les mariages. En ce qui concerne le Bourek, c’était « simple et rapide ». Fit Claire s’adonne même au pliage et à la conception du Bourek mais aussi à sa cuisson.

Fit Claire a conclu la vidéo en dégustant la chorba et les boureks avec Soumeyia en finissant par un bon verre de Charbet fait maison.

Fit Claire : «Je ne suis pas géographiquement en Algérie, seulement culinairement»

Fit Claire a récemment partagé sa passion pour la cuisine algérienne en lançant une série de vidéos dans lesquelles elle partage ses expériences culinaires depuis la France. Malheureusement, son visa pour l’Algérie a été refusé, mais cela ne l’a pas empêchée de découvrir et de s’immerger dans la culture culinaire algérienne. Elle a d’ailleurs déclaré : «Je ne suis pas géographiquement en Algérie, seulement culinairement».

Dans ses vidéos, Claire a commencé par préparer Mhadjeb algérien, une délicieuse recette de crêpes feuilletées farcies de tomates, d’oignons et de poivrons, qui est très populaire en Algérie. Elle a ensuite essayé d’autres plats traditionnels algériens tels que le couscous kabyle, accompagné d’un verre de L’ben, une boisson traditionnelle algérienne.

Fit Claire a continué à explorer la cuisine algérienne en préparant des plats comme le Mtewem, la Chakchouka algérienne, la Kesra farcie à la Chakchouka et la Chorba algérienne. Dans chacune de ses vidéos, elle a partagé ses impressions et ses découvertes avec passion et enthousiasme.

Bien que Claire n’ait pas pu voyager physiquement en Algérie, elle a pu découvrir la culture algérienne à travers sa cuisine, en partageant ses découvertes et en encourageant les autres à explorer et à apprendre à connaître les cultures à travers leur cuisine traditionnelle.