France : la violence fait encore tomber un Algérien

Ramzi Bechini est le plus jeune d’une fratrie dont deux sont déjà en prison. Ce jeune homme de 19 ans, aux origines algériennes, est accusé de l’utilisation d’une arme blanche pour un acte de violence; à l’encontre d’une victime au palais de la justice de Clermont-Ferrand.

Cinq jours précédant son procès, le jeune algérien est venu accompagné ses deux frères passés en comparution immédiate. Après quelques échanges par-ci par-là qui ont donné suite à des hostilités, le prévenu n’a pas hésité à donner un coup violent par le biais d’un couteau à sa victime, et ce au parvis du tribunal. Il s’agit du moins de ce que témoignent les agents de sécurité qui ont tenté de calmer la situation.

En effet, les témoins affirment avoir vu un complice, une certaine fille, en train de passer l’objet au prévenu. Ce dernier, nie ces propos en insistant qu’au moment de l’incident, il ne dispose que d’un porte-clés, mais pas que, l’algérien est allé jusqu’à rejeter tout lien avec la fille. « la fille, je ne la connaissais pas !. » dit-il.

De sont côté, le parquet s’est étonné du fait qu’un simple porte-clé peut provoquer une suture de 15 centimètres. Celui-ci continue d’accuser le jeune homme d’avoir semé le désordre à l’enceinte du tribunal. « Je sais que ce que j’ai fait est inexplicable, mais il est allé trop loin dans ses paroles. », « C’était pour me défendre!. » insiste Ramzi. Par ailleurs, le parquet a réclamé deux ans de prison associés à un sursis de dix mois. Au terme de ce procès, le tribunal a pris la décision d’infliger à Ramzi Bechini vingt-neuf mois de prison.

Quand des jeunes algériens installés en France font face à la justice

On en finit jamais avec les histoires troublantes de quelques algériens à l’étrangers. Ces derniers temps, on a vu de tous les styles. Et c’est souvent des jeunes dont l’âge ne dépasse pas les 19 ans. Vous vous souvenez peut-être de cet algérien qui s’est retrouvé impliqué dans une affaire de drogue. En effet, l’incident s’est déroulé au Val-d’Oise, où le prévenu a poignardé dix fois un dealer de drogue. La cause ? une dette de 10 euros. Le jeune étudiant s’est vu placé en garde à vue uniquement pour une affaire de 10 euros. Quelle histoire.

Dans une autre catégorie, se place aussi cette agression commise par un algérien de 17 ans. l’affaire s’est produite le 3 mai 2022, à l’intérieur d’un tramway à la ville de Lyon. L’auteur de cette agression a voulu voler le sac d’une passagère. La scène s’est transformée en chaos total, après l’intervention d’un autre voyageur qui a voulu avertir la première victime. Du gaz Lacrymogène, des coups dans tous les sens, l’algérien a fini par prendre la fuite avant d’être interpellé par la police.