Le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, ne cesse d’inspirer les jeunes enfants de sa ville natale, Sarcelles. À chaque passage du prodige, Mahrez est accueilli comme une superstar dans la banlieue parisienne. Cette fois, l’ailier de Manchester City a assisté à l’inauguration d’un terrain de jeu à son nom.

Un événement que l’international algérien, Riyad Mahrez, vit avec joie puisque ce stade rappellerait au Fennec ses premiers pas dans le monde du ballon rond, « Sarcelles est mon club d’enfance, j’y passais 13 années avant de partir, c’étaient les meilleures années de football. » déclare-t-il.

Performant avec son club mancunien, la saison de l’international algérien, Riyad Mahrez, n’est pas encore très aboutie. Malgré les niveaux satisfaisants du Fennec, l’armoire de l’ailier des Cityzens ne s’est pas garni de titre lors de l’exercice courant.

Le club de Pep Guardiola a été miraculeusement éliminé du dernier carré de la Ligue Des Champions par le club espagnol du Real Madrid à issue d’un match rocambolesque qui a vu l’effondrement des blues de Manchester face à la remontée en puissance des coéquipiers de Karim Benzema.

Les deux coupes du royaume n’ont pas souri, elles aussi, aux Cityzens suite à première élimination face à la formation londonienne de West Ham lors du 4ᵉ tour de la coupe de la ligue anglaise et une élimination dans la douleur face à Liverpool lors de la demi-finale de la mythique FA Cup. Les pensionnaires de l’Etihad stadium tenteront de sauver leur saison en remportant le titre du championnat anglais, Premier League, ce dimanche face à l’équipe d’Aston Villa.

Pour ce dernier match de la saison, les Cityzens devront avoir un seul mot d’ordre : la victoire. Un scénario outre que le triomphe risquerait de mettre à mal les espoirs des hommes du tacticien catalan de remporter le titre du championnat d’Angleterre.

