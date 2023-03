France : la ville de Laval célèbre la culture algérienne

La culture algérienne posera cette fois-ci ces bagages dans la ville de Laval, dans la région de Mayenne en France. En effet, cette ville se prépare pour lancer sa première saison culturelle thématisée, entre le 23 mars et le 11 mai 2023. Un événement qui aura pour vocation de se produire dans les prochaines années.

En effet, la ville de Laval a décidé de donner le coup d’envoi de cet événement, premier dans la région, au rythme de l’Algérie. La culture algérienne, sous ses différents aspects, sera célébré pendant cette saison culturelle, avec notamment la présence de nombreuses personnalités algériennes.

Musique, peinture, lecture et cinéma : Laval va vivre au rythme de l’Algérie

Au cours de cette saison culturelle, la ville de Laval en France sera le théâtre de la culture algérienne dans ses différents domaines. En effet, à commencer par un concert animé par l’auteur et interprète algérien Sofiane Saidi en compagnie du sextuor lyonnais Mazalda. La musicienne et chanteuse Zahoua Kenouni est également invité à cet événement pour assurer des ateliers d’initiation à la découverte du chant oriental et andalou.

Pour célébrer la littérature algérienne, la ville de Laval a invité l’écrivaine et romancière Kaouthar Adimi, pour présenter son dernier livre « Au vent Mauvais » qui balais un demi-siècle de l’Histoire algérienne. Ce dernier, a récemment permis à l’Algérienne de décrocher le Prix du Roman des étudiants France.

En plus de la musique et de la littérature, cette saison accueillera l’une des œuvres de l’artiste algérienne Baya Mahiedddine. Il s’agit de son fameux tableau « femmes au panier » qui sera présenté du 7 au 9 avril 2023, au niveau des musées de cette ville, avant son retour à Marseille.

Le Sport sera également au rendez-vous au cours de cette saison culturelle. En effet, le journaliste algérien Rachid Ahrab animera aussi une soirée pour rappeler les footballeurs algériens qui marqué le Stade lavallois. Trois films e réalisation algérienne seront projetés au cours de cet événement, dont « 143 rue du Désert » de Hassan Ferhani.

| À LIRE AUSSI :

>> France : l’habit traditionnel algérien célébré par l’IMA à la Capitale de la mode

>> France : Lyon rend hommage à l’écrivaine algérienne Assia Djebar