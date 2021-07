France : « la santé mentale de certains algériens est inquiétante »

Ils ne sont pas moins de 250 personnes qui ont été pris en charge par l’association Algériens des deux rives (ADDRA), qui n’a pas manqué de donner l’alerte quant à la santé mentale de certains ressortissants Algériens en France, jugée « inquiétante ». Entre des frontières fermées et une extrême précarité financière, des Algériens se retrouvent livrés à la dépression et à la pauvreté en France.

« Depuis le début du confinement à ce jour, l’association ADDRA, a accompagné plus de 250 personnes en détresse psychologique due à la solitude, l’isolement, l’extrême précarité financière et à l’incertitude de l’ouverture JUSTE des frontières », c’est ainsi que l’association Algériens des deux rives a entamé son coup de gueule contre la confusion qui caractérise l’ouverture des frontières.

Des Algériens livrés à la dépression en France

« Ces circonstances ont plongé une grande partie des étudiants, des chibanis et des citoyens résidents algériens dans une détresse psychologique que les autorités algériennes peinent encore à mesurer », souligne la même association sur son site web. La situation est alarmante selon l’ADDRA, qui n’hésite pas à affirmer qu’elle a pu desceller plusieurs cas qui souffrent de « symptômes dépressifs chez notre communauté ».

Cette situation est due, selon cette association, aux 17 longs mois d’attente, pour enfin se heurter à une gestion des vols entre l’Algérie et la France qui sème la confusion. « Il y a des solutions et des mesures efficaces qui permettent de bien contrôler le flux des voyageurs comme, les tests PCR à l’embarquement et antigéniques à l’arrivée, avec le traçage et la quarantaine si nécessaire, à la charge du voyageur », affirme l’ADDRA.

En outre, cette association déclare que des pays très touchés par l’épidémie n’ont, « à aucun moment, complètement fermé leurs frontières ». « Pourquoi ne pas permettre par exemple aux gens vaccinés de rentrer au pays ? « . Enfin, les rédacteurs de cette alerte s’adressent aux autorités algériennes pour qu’elles puissent « intervenir et adopter une réelle ouverture, graduelle et logique des frontières« .