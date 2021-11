France : la riposte « insolite » d’une algérienne battue par son mari

Les violences faites aux femmes se répandent de plus en plus partout dans le monde. Alors que les raisons derrières ces violences sont multiples et injustifiées, la réaction n’est pas une seule.

Les femmes choisissent, autant que faire se peut, de s’en sortir et de ne pas se contenter de subir cette hideuse violence, c’est le cas d’une algérienne en France. Ce samedi 13 novembre, à Montélimar au Sud-Est de la France, une dispute a éclaté entre un couple d’algériens.

La dispute a fini dans la rue, alors que les cris et l’odeur de l’alcool émanant de l’homme en colère étaient envahissants, la police est arrivée, c’est là où l’algérienne leur explique que son conjoint l’a violenté, raison pour laquelle elle s’est vu contrainte de se défendre à l’aide d’un couteau de cuisine, ce qui a engendré deux blessures au niveau du poing et de l’épaule de son conjoint.

Le mari ensanglanté a reçu les premiers soins par les pompiers, sur lesquels il aurait craché pendant qu’ils essayaient de le calmer. Une plainte signée sa femme et trois pompiers a été déposée.

Légitime défense ?

Beaucoup de femmes ne réussissent pas à s’échapper où à se défendre, mais pour celle qui le font, en l’occurrence à l’aide d’un couteau, est ce que c’est de la légitime défense?

La légitime défense permet de se défendre, de protéger quelqu’un ou se protéger lors d’une attaque ou une agression dont les moyens de défense sont interdits dans une autre situation. On plaide la légitime défense lorsque ces conditions sont réunies : l’attaque doit être injustifiée, la défense doit se faire pour soi ou pour une autre personne, la défense doit être immédiate, la défense doit être nécessaire à sa protection et la défense doit être égale à la gravité de l’attaque.