France : la préfecture ferme une école musulmane à Villeurbanne

Alors que plusieurs établissements scolaires ont repris leurs activités. Et plus de 12 millions d’élèves du cycle primaires et secondaires ont rejoint leurs places dans leurs écoles en France, le premier septembre dernier. Les élèves de l’école musulmane El Qarni de Villeurbanne, n’ont pas d’autre choix que de voir leur établissement fermé.

Il faut savoir que, dans le cadre de la lutte contre le séparatisme, le gouvernement français a décidé, précédemment, de fermer plusieurs établissements. Et ce, sous plusieurs motifs. Notamment, la non-conformité aux normes et aux règles de sécurité.

En effet, suite à une décision émise par la préfecture, le 26 août dernier, l’école musulmane, El Qarni, n’accueillera pas, cette année, ses élèves comme elle a l’habitude de faire. Fréquentée par une centaine d’élèves chaque année, cette école occupe le 1ᵉʳ étage d’un immeuble se trouvant dans le quartier saint-jean à Villeurbanne. Dont le rez-de-chaussé est consacré pour la prière.

L’école musulmane El Qarni fermée suite à une décision de la préfecture

Visiblement, les locaux de cette école musulmane ne répondaient pas aux exigences de conformités nécessaires pour l’accueil des enfants. En effet, depuis le mois de février 2022, que la mairie de Villeurbanne adresse des avertissements à cet établissement, rappelle le média français Le Progrès. Et ce, dans le but de mettre en conformité ses classes. Et de trouver une vraie solution pour les anomalies soulevées par la commission SDMIS. Notamment, celles qui concernent l’isolation, le gaz et le chauffage.

Par ailleurs, après plusieurs alertes, les responsables de cette école n’ont trouvé de solution que de déménager dans d’autres locaux à Vaulx-en-Velin. Qui est une commune sise près de Lyon. Néanmoins, ces derniers ne sont pas non plus conformes. Dans l’attente de la réhabilitation des locaux de l’école El Qarni. Cette dernière sera fermée et ses élèves scolarisés pendant l’été seront orientés vers d’autres établissements.