France : la police ouvre le feu sur une femme voilée menaçant de se faire exploser

Depuis quelques jours, la France a reçu de nombreuses alertes à la bombe, à Versailles ou encore au niveau de plusieurs de ses aéroports. Ce qui a poussé le pays à mettre en place le niveau « Urgence attentat », notamment suite aux événements d’Arras.

Par ailleurs, la capitale parisienne a enregistré un nouvel incident, en ce mardi 31 octobre 2023. La police française a été avisée par plusieurs usagers d’une rame de transport de la présence d’une femme faisant apologie de terrorisme dans le RER C.

Paris : la police tire sur une femme voilée pour la maitriser, son pronostic vital engagé

Repérée par plusieurs passagers de la station RER C, Villeneuve-Le-Roi, dans le Val-de-Marne, la femme en question proférait des menaces de mort et des propos « apologiques ». Selon la presse française qui cite des sources policières, la suspecte aurait crié « Allah Akbar » et menace de « tout faire sauter ».

Arrivée sur les lieux, la police a tenté de la maitriser, mais la femme, totalement voilée, refuse d’obtempérer aux injonctions des policiers et menace de se faire exploser. Ce qui a poussé un de ces policiers présents dans la station à faire usage de son arme à feu.

Par ailleurs, selon de parquet de Paris, la femme a été blessée au niveau de son ventre et a été hospitalisée, son pronostic vital est engagé. Suite à cet événement, deux enquêtes ont été ouvertes dans le cadre de cette affaire. La première par la police judiciaire de Paris pour apologie et menaces de mort, mais aussi pour acte d’intimidation sur un dépositaire de l’autorité publique.

Et la seconde, a été entamée par l’IGPN, la police des polices. Et ce, pour violences volontaires par l’usage d’une arme à feu par une personne dépositaire de l’autorité publique. Les secours et les démineurs se sont également déplacés sur les lieux, mais aucun explosif n’a été retrouvé sur la femme.

