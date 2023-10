France: la police intervient à cause du C manquant du CHAMAS Tacos, se lisant Hamas Tacos

À cause d’une panne dans son enseigne lumineuse, un fast-food a passé un mauvais quart d’heure. En effet, le CHAMAS Tacos, un fast-food à Valence dans le département de la Drome en France, a fait l’objet de plusieurs signalements à la police.

Suite à une panne de son enseigne lumineuse qui n’affichait plus la lettre C, le CHAMAS Tacos se lisait : le HAMAS Tacos. De quoi créer la confusion et générer un cafouillage parmi les passants.

Arrivée sur place, la police de Valence a sommé le responsable de l’établissement d’éteindre complètement l’enseigne sous peine de fermeture administrative imminente.

Expliquant aux policiers qu’il « n’a strictement rien à voir avec la politique, qu’il faisait du commerce et qu’à aucun moment il pensait que ça aurait fait polémique », Mohamed, le responsable du restaurant « CHAMAS Tacos » s’est défendu et a refusé les accusations portées contre lui.

🇫🇷 FLASH – Les forces de l’ordre sont intervenues car le « C » d’un restaurant « CHAMAS TACOS » à Valence ne fonctionnait plus, donnant « HAMAS TACOS ». L’enseigne lumineuse (en panne depuis près de 6 mois) a dû être éteinte sous peine de fermeture administrative. L’affaire serait… pic.twitter.com/j6Vlxngat8 — Mediavenir (@Mediavenir) October 19, 2023

France : quand un C manquant crée la confusion

« Le C non allumé les a dérangé apparemment. Ils ont fait le lien avec la situation actuelle en Palestine. », dit Mohamed, le gérant du CHAMAS Tacos à Valence dans le département français de la Drôme. Ainsi, ciblé par plusieurs signalements, le CHAMAS Tacos a fait l’objet d’une polémique sur la toile.

LIRE AUSSI :Darmanin retire ses accusations portées contre Benzema à une condition !

À l’arrivée des agents de la police, une mauvaise blague a été soupçonnée. « Ils ont pu vérifier que la lampe de la lettre C ne fonctionnait pas. Je leur ai dit que nous comptons réparer toute la devanture de notre restaurant. » ajoute le responsable du restaurant CHAMAS Tacos.

Selon la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, la police n’a pas quitté les lieux jusqu’à ce que le « HAMAS Tacos » ne fut plus lisible !