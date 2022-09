France : la mosquée de Rambouillet ravagée par un incendie criminel

Un incendie a entièrement détruit la structure provisoire qui accueillait la mosquée Rambouillet, qui se trouve dans les Yvelines. En effet, la nuit du vendredi au samedi dernier, ce lieu de culte musulman a pris feu. L’hypothèse d’un acte criminel est privilégiée, selon les premiers éléments de l’enquête.

Installée en 2009, la population musulmane de Rambouillet utilisait cette mosquée de quelques quarantaines mètres carrés, qui se trouve sur un terrain prêté par la mairie. Composée d’une longue tente, cette dernière n’a pas résisté à cet incendie. Et ce, malgré l’intervention rapide des pompiers. Ils s’agit de ce qu’ont confirmé les responsables de cette mosquée, dans un communiqué rendu public sur leur page officielle.

La mosquée de Rambouillet aux Yvelines ravagée par un incendie

Une enquête a été lancée pour déterminer les origines de cet incendie, annonce le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Par ailleurs, aucun suspect n’a été arrêté pour l’instant, mais la piste criminelle reste toujours privilégiée. Conformément aux premiers éléments de l’enquête, des témoins ont déclaré avoir vu, aux alentours de 1h du matin, deux individus quittant les lieux avec un bidon, rapporte l’AFP.

De son côté, l’association des musulmans de Rambouillet a fait savoir qu’à l’heure du déclenchement de l’incendie, aucune personne ne se trouvait à l’intérieur de la mosquée. Selon cette même source, » les dégâts sont uniquement matériels ».

La classe politique réagit à l’incendie de la mosquée de Rambouillet

Suite à cet incendie, plusieurs personnalités politiques, dont le ministre de l’Intérieur français, ont partagé des mots de solidarité avec les musulmans de Rambouillet. En effet, Thomas Portes, le débuté Nupes de Seine-Saint-Denis, a également fait part de sa solidarité. Mais aussi a fustigé » les propos de ceux qui attisent la haine en France » écrit-il sur un Tweet.

De son côté, la préfecture d’Yvelines, a qualifié cet incendie « d’acte misérable » et a fait part de la tenue d’une réunion suite à ce sinistre. Et ce, pour tenter de trouver une solution plus durable pour les musulmans de Rambouillet. Par ailleurs, dans l’attente de cette solution perenne. Les musulmans de Rambouillet sont interdits de se rapprocher de ce lieu incendié.