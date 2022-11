France : la mosquée de Flers visée par des tags islamophobes

En France, la communauté musulmane fait face à une islamophobie qui ne cesse d’augmenter. Prenant de différentes formes, ces actes islamophobes peuvent prendre la forme d’une discrimination, de propos antimusulmans, d’incendie criminels, où même sous forme de tags islamophobes inscrits sur les parois d’un lieu de culte.

En effet, c’est ce qui s’est passé à la mosquée de Flers dans la nuit du samedi au dimanche 20 novembre dernier. Les faits se seraient déroulés entre 1 heure et 2 heures du matin. Très tôt le matin, les fidèles de cette mosquée. Mais aussi les Flériens ont découvert des tags néonazis et des injures islamophobes et racistes inscrits sur les murs extérieurs de ce lieu de culte.

La mosquée de Flers en France taguée par des injures islamophobes

Signées « Divisions Charlemagne », de nombreux tags de nature raciste figuraient sur les murs de la mosquée de Flers, le dimanche matin. Ces tags du genre « Islam hors d’Europe« , ont été inscrits avec de la peinture noire, sur sept mètres de longueur et deux mètres de hauteur.

Par ailleurs, pour soutenir la communauté musulmane de Flers, Yves Goasdoué le maire de Flers, s’est déplacé sur place en fin de matinée. Le préfet de l’Orne a également marqué son soutien à la communauté musulmane. Notamment, en annonçant le renforcement des patrouilles aux abords des lieux de culte. Et ce, pour rehausser le niveau de sécurité dans ces établissements.

De son côté, le ministre de l’Intérieur français n’est pas resté à la marge de cet incident. En effet, par le biais d’un tweet, Gérald Darmanin a fait part de l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances de cette affaire. Par ailleurs, Darmanin a fait savoir qu’il condamne ces injures à caractère anti-musulman.

Je condamne les injures à caractère anti-musulman et faisant l'apologie du nazisme apposées sur les murs de la mosquée de Flers dans la nuit du 19 au 20 novembre. Une enquête a été ouverte. @Prefet61 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 20, 2022

Pour rappel, cette moquée n’est pas la seule à subir les actes d’islamophobie en France. Le mois de septembre dernier, la mosquée de Rambouillet aux Yvelines a fait l’objet d’un incendie criminel qui a causé des pertes matérielles importantes pour ce lieu de culte.