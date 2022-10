France : la mosquée de Drancy prise pour cible par un Algérien armé

Les lieux de culte sont souvent pris pour cible, que ce soit par des opposants ou des partisans. Ce vendredi 21 octobre 2022, c’est dans la mosquée de Drancy (Seine-Saint-Denis) en France qu’un homme de nationalité algérienne a été arrêté par les forces de l’ordre.



L’individu qui se nomme Smail Z est âgé de 42 ans. Il était en possession d’un couteau de 30 centimètres qu’il avait accroché à la ceinture. Selon Le Figaro, l’homme était à la rue, et donc sans domicile fixe. De plus il était déjà concerné pas une obligation de quitter le territoire français ( OQTF ) et d’une interdiction administrative de retour sur le sol français.

C’est suite à un témoin qui aurait averti les autorités compétentes que cette intervention a eu lieu. La brigade anticriminalité (BAC) et le service de protection de l’imam Chalghoumi qui travaille au sein de la mosquée se sont alliés pour accomplir cette mission. L’homme a donc été interpellé au sein de la mosquée de Drancy, mais la police a tenu à préciser que “l’homme n’était pas menaçant”, car a leur arrivée il effectuait tranquillement sa prière.

Ceci-dit les témoignages divergent. Certaines sources du quotidien français affirment que l’homme armé aurait crié “Allah Akbar” au moment de l’interpellation alors que d’autres disent qu’il ne faisait que réciter des versets du coran.





Imam Chalghoumi évacué, il témoigne sur les faits

L’imam Chalghoumi a été évacué avec succès. Encore sous le choc, il a tenu a témoigné sur les ondes de Sud-Radio lors d’une entrevue. Il explique que c’est en début d’après-midi soit aux environs de 13h30 que les policiers chargés de sa sécurité ont été contacté par la police du département. Celle-ci a exposé la situation faisant par du signalement d’une personne “venue tuer des gens”. Il est donc resté à son bureau le temps que les autorités compétentes maîtrisent la situation jugée trop dangereuse.

L’imam ajoute que l’individu a affirmé : “je suis venu pour massacrer”. Selon son témoignage, l’Algérien était déterminé et voulait le faire “pour les fidèles et le symbole de la mosquée de Drancy”.

Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée vis-à-vis des charges retenues contre Smail, ni de l’avancée de l’enquête.