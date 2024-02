France : la justice libère 4 Algériens en rétention administrative pour un motif insolite

Le centre de rétention administrative de Lille, en France, a connu un événement particulier. Le juge des libertés et de détention a décidé de remettre en liberté sept clandestins, pour des raisons insolites. Une décision qui fait grincer les dents à la préfecture du nord.

Les ressortissants étrangers retenus au CRA sont présentés au juge des libertés et de la détention 48 heures après leur arrestation. Au terme d’un délai de 28 jours, ils se présentent à nouveau devant le juge. C’est le cas aussi de ces sept clandestins.

7 clandestins en rétention administrative libérés pour un problème d’accès au téléphone

Le samedi 3 février dernier, le juge des libertés et de détention à Lille a ordonné la remise en liberté de sept ressortissants clandestins, dont quatre Algériens, un Soudanais, un Marocain et un Géorgien, visé par une mesure d’éloignement du préfet.

Le juge chargé de cette affaire estime que la rétention de ces personnes contrevenait aux droits fondamentaux des étrangers, émanant du code de l’entrée et de séjour, car ils ne pouvaient pas communiquer librement avec leur entourage.

Par ailleurs, la justice prévoit que les étrangers disposent d’au moins d’un téléphone en libre accès pour 50 personnes. Bien que le centre soit équipé, les téléphones de ce CRA ont été tous détériorés par les occupants de cet établissement.

Il s’agit, notamment, d’un problème qui a été soulevé par deux avocats du barreau de Lille et le juge des libertés et de la détention a fait valoir le manque d’accès aux téléphones pour exiger la libération de ces sept clandestins. Suite à cette décision, la préfecture du Nord a décidé de faire appel et estime que les deux tiers de ces téléphones ont été réparés.

