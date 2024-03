France : la FFF interdit les pauses pour rompre le jeûne pendant les matchs

La Fédération française de football l’a décidé. Pas de pause pour rompre le jeûne pour les joueurs musulmans pendant les matchs. Bien qu’il y ait de nombreux joueurs de confession musulmane dans les différents clubs français, la FFF refuse de céder à la pression.

Les joueurs musulmans évoluant en championnat français auront-ils droit à une pause pour rompre le jeûne durant le Ramadan ? La question refait surface chaque année. Si en Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, la réglementation évolue, ce n’est pas le cas en France. En effet, la Fédération française de football maintient son interdiction des ruptures de jeûne pendant les matches.

Une problématique à laquelle les footballeurs de confession musulmane sont confrontés. Ce n’est pas une première puisque l’année passée, la première instance du football français avait pris la même décision.

Pourquoi la FFF interdit la rupture du jeûne durant les matchs ?

La Fédération française de football ne veut pas s’inspirer de ce qui se passe en Angleterre, Allemagne ou aux Pays-Bas. Ces pays autorisent des pauses pour rompre le jeûne durant les matches amateurs et professionnels. Selon plusieurs médias français, la ligne directrice de la FFF est dictée « par le respect des principes de laïcité ».

Le journal Le Parisien rappelle que « la FFF se base sur ses statuts (article 1.1) et son code éthique et de déontologie pour interdire toute pause, de la même manière qu’elle proscrit le port du voile. Selon elle, une telle mesure contrevient au principe de neutralité et s’apparente à un acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande »

En revanche, l’UNFP (le syndicat des joueurs professionnels), par la voix de son vice-président, David Terrier, estime que « si c’est 15 à 30 secondes de coupure pour prendre une pâte de fruits ou une gorgée d’eau, cela ne présente pas un problème ».