France : la diaspora envoie 20 tonnes d’aides médicales en Algérie

L’Algérie traverse la pire vague des contaminations à la covid-19 depuis le début de la pandémie en 2020. Fortement touchée par la propagation du variant Delta, l’Algérie compte aujourd’hui des centaines de contaminés, plusieurs avec des complications graves, qui font face à une pénurie d’oxygène et au manque de lits dans les hôpitaux.

C’est dans ce contexte dramatique qu’une forte mobilisation citoyenne s’est naturellement organisée. Face à la crise, les Algériens se sont montrés fortement solidaires. Des artistes, des influenceurs, des hommes d’affaires, des simples citoyens, mais aussi des membres de la diaspora, tous les Algériens ont participé afin de sauver l’Algérie du pire.

La diaspora Algérienne en France a été spécialement active, plusieurs collectifs ont pu collecter des aides importantes et des sommes d’argent destinées à acheter du matériel médical. Parmi ces collectifs, l’AFAP, l’Association Algéro-Française de pneumologie.

AFAP : 20 tonnes de matériel médical dans un cargo Air Algérie

L’AFAP avait lancé une initiative au début de cette 3ᵉ vague, particulièrement meurtrière en Algérie. Aujourd’hui, le 3 aout 2021, 20 tonnes de matériel médical vont être acheminés par cette association en destination de l’Algérie, et ce, via un cargo de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, qui « a mis gracieusement à disposition des avions pour le transport du matériel médical », indique l’AFAP dans un communiqué.

En effet, Air Algérie avait informé l’opinion publique qu’une réduction de 50 % sera accordée aux particuliers qui voudront transporter du matériel médical depuis l’étranger vers l’Algérie. La compagnie a également précisé qu’il y a une « possibilité de gratuité de transport des concentrateurs quand il s’agit de dons des collectifs et des associations ».

L’AFAP pour sa part a indiqué qu’un cargo d’Air Algérie acheminera aujourd’hui plus de 20 tonnes de matériel médical qui est destiné à la lutte contre la covid-19 en Algérie. Le lot « comprend des concentrateurs d’oxygène de 5 et 10 litres, des appareils de pression positive continue, des appareils de ventilation non-invasive, des aspirateurs de mucosités, des nébuliseurs et des lits médicalisés », précise l’AFAP.