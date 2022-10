France : la diaspora algérienne se mobilise pour aider Ryma

La violence faite aux femmes n’est pas un phénomène récent. Les chiffres communiqués, chaque année, indiquent une situation alarmante. En effet, une femme sur trois subit au moins une fois des violences physiques et sexuelles.

Dans ce même sillage, la semaine dernière, un drame a secoué la commune de Maakouda dans la wilaya de Tizi Ouazou, une jeune femme âgée de 28 ans a été brulée vive pour avoir refusé une demande de mariage.

Son agresseur ? son voisin qui n’a pas hésité un seul moment à l’asperger d’essence et à la bruler vive, suite au refus de sa demande de mariage. Enseignante en langue française, Ryma a été brulée pour avoir seulement utiliser son droit de dire « Non ». En état grave, entre la vie et la mort. Ryma se trouve actuellement, aux services de réanimation de CHU de Tizi Ouazou.

La diaspora algérienne se mobilise pour sauver la vie de Ryma, brulée vive

L’histoire de la jeune Ryma a été largement diffusée sur la toile. Et les membres de la diaspora n’ont pas hésité à montrer leur soutien et leur solidarité avec la famille de la victime. En état jugé grave aux soins intensifs, le cas de Ryma nécessite un transfert en urgence vers l’hôpital de Paris. Et ce, dans le but de recevoir les soins adéquats.

Pour s’y faire, une cagnotte en ligne (cliquer ici) a été lancée par la famille et les proches de Ryma en France, afin de collecter la somme d’argent permettant de concrétiser le transfert de cette femme brulée vive. L’appel lancé par la maman de la victime n’a pas laissé les membres de la diaspora insensibles.

En effet, connus pour leur sens de solidarités, les Algériens de l’étranger. Mais aussi ceux établis sur le territoire national, n’ont pas hésité à contribuer à cette cagnotte. Et à la partager largement.