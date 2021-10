A l’étranger, les jeunes ne font pas toujours la fierté de leurs parents ou du pays et tombent vite dans la délinquance, comme c’est le cas pour un jeune algérien à Clermont-Ferrand, une ville du centre de la France.

Arrivé clandestinement en France et originaire de Annaba, le jeune de 18ans auteur de plusieurs délits se fait passer pour un mineur. Placé sous mandat de dépôt et condamné, il ment sur son âge et donne des informations incohérentes le concernant à la police, qui décide d’effectuer un examen osseux. Le jeune s’avère donc majeur et sera jugé comme tel. Il a été interpellé le soir du 5 octobre, en train de violenter une jeune femme, même avec une plaie saignante à la tête, la jeune femme en question refuse de déposer plainte ou d’aller voir un médecin légiste.

Suite à une enquête de la police de Clermont-Ferrand, il s’avère que le jeune algérien est impliqué dans deux autres affaires du même jour à savoir une tentative de vol à la roulotte (vol dans une voiture) et le recel d’un ordinateur portable, volé d’une autre voiture.

En dépit du fait que le jeune en question a nié tout ce qui lui a été reproché, il prend 8 mois de prison, Anne-Claire Garraud, procureur de la République affirme avoir aucun doute sur sa culpabilité, son âge et son identité.

Délinquance des algériens clandestins en Europe

Malheureusement, les sans-papiers algériens arrivent en masse en Europe et se retrouvent de plus en plus souvent dans la délinquance. Comme ça a été le cas pour un jeune algérien en Espagne.

Le délinquant de 19ans est déjà multirécidiviste. Arrêté à neuf reprises, il est accusé de vol avec violence et intimidation, d’entrave à la justice, de vol et de violation de domicile. Il a récemment été repéré et arrête par la police après avoir essayé de pénétrer dans un appartement qu’il a incendié auparavant.