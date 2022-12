France : la condamnation de Zemmour pour haine religieuse confirmée

En 2016, et lors de la diffusion, en direct, de l’émission « c à vous », sur France 5, l’ex-candidat à la présidentielle, Eric Zemmour, avait tenu des propos discriminatoire envers les musulmans de France. En effet, ce dernier avait affirmé que la France vivait depuis 30 ans une « invasion musulmane ».

Pendant cette émission, Eric Zemmour a fait savoir qu’il fallait donner pour ces musulmans le choix entre la France et l’Islam. Cet homme politique avait même présenter les musulmans comme des colonisateurs et des envahisseurs, en lutte pour islamiser la France. Et ce, en affirmant que dans de nombreuses banlieues françaises, plusieurs femmes sont voilées.

La CEDH valide la condamnation de Zemmour pour propos discriminatoires en 2016

En ce mardi 20 décembre 2022, la Cour européenne a validé la condamnation, par la justice française, de ce membre de l’extrême droite. Et ce, notamment pour discrimination et haine religieuse, suite à ses propos tenus lors de l’émission en question, envers les musulmans de France.

Selon le CEDH, la justice française n’a pas violé la liberté d’expression d’Eric Zemmour. Par ailleurs, le bras judiciaire du Conseil de l’Europe estime que les propos tenus par Zemmour ne se limitaient pas à des critiques envers l’Islam, mais sont de nature discriminatoire, appelant les auditeurs à rejeter la communauté musulmane.

Pour rappel, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné, en première instance, l’ex-candidat à la présidentielle à 5000 euros. Une somme qui avait été réduite à 3000 euros, en appel, puis confirmé par la Cour de Cassation. Par ailleurs, le CEDH estime qu’une peine de 3000 euros n’est pas excessive. Et juge que l’ingérence litigieuse était proportionnée au but poursuivi.

Pour rappel, Eric Zemmour avait déjà été condamné, en 2011. Notamment, pour provocation à la haine, et ce, suite à ces déclarations à la télévision. Selon lesquelles il juge que la plupart des trafiquants sont des Arabes et des noirs.